Taraf'tan Süleyman Aslan için tebrik ve teşekkür ilanı!

Taraf gazetesi, 17 Aralık'ta yapılan büyük rüşvet, kara para aklama ve yolsuzluk operasyonunda evindeki ayakkabı kutularından 4,5 milyon dolar çıkan Halkbank Eski Genel Müdürü Süleyman Aslan'ın, Ziraat Bankası yönetim kuruluna atanması nedeniyle tepki amaçlı olduğu öne sürülen tebrik ilanı yayınladı.

Süleyman Aslan, 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonu kapsamında evinde yapılan aramada ayakkabı kutularına konulmuş 4,5 milyondolar ele geçirilmişti. Gözaltına alınarak tutuklanan Aslan hakkında adli kontrol şartıyla tahliye kararı çıkmıştı. Süleyman Aslan'ın geçtiğimiz hafta içinde ise Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Üyeliğine atandığı belirtilmişti. Taraf da, bu atamaya tepkisini koymak için gazetede bir ilan yayınladı.

Taraf ilanında, "Halk Bankası eski genel müdürlerinden, yeri doldurulamayacak insan, kıymetli bürokrat SAYIN SÜLEYMAN ASLAN Cuma günü itibarıyla Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmıştır. Tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. Zorlu yeni görev sürecinde kendisini yalnız bırakmayan, desteklerini esirgemeyen dost ve sevenlerine teşekkür ederiz!" ifadelerini kullandı.

Taraf'ta yayınlanan ilan şöyle: