Taraf'tan MİT haberlerine getirilen yayın yasağına penguenli tepki

Taraf gazetesi, bugünkü kapağıyla mahkeme tarafından Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) hakkında haber yapılmasına getirilen yasağa tepki verdi.

Kapağına penguenleri taşıyan Taraf şu açıklamayı yaptı:

"MİT'in başvurusu üzerine Mahkeme kararıyla, Taraf'ın, CHP ve MHP'nin fişlendiğini yazan MİT haberlerine yayın yasağı geldi.

Herkesi ders notundan uçak biletine kadar fişlemeye başlayan "yeni MİT" uygulaması hakkında haberlerimizin devam etmesini istiyorsanız Taraf'a sosyal medyada bildirin.

Biz, bu plesibit sonuçlarına göre ya yolumuza devam edeceğiz, ya da herkes gibi MİT yerine penguen haberleri vereceğiz."

Sosyal medya iletişim bilgilerini de veren gazetenin bugünkü kapağı şöyle: