Taraf'tan ÇYDD için ağır iddia!

T24 -

'İkinci Hrant Dink operasyonu'

Plan belgesini yayımladı

'Burs verilen kızlar teğmenlerle irtibata geçirildi'

Başbakanlık: Masumiyet karinesinin ihlali

AKP ve Fethullah Gülen cemaatini parçalamak için bir dizi komplo içeren "İrticayla Mücadele Eylem Planı"nın da aralarında bulunduğu ve soruşturma dosyalarına girerek resmiyet kazanan çok sayıda önemli belgeyi ortaya çıkaran Taraf, Ergenekon savcılarının talimatıyla evi arandıktan kısa bir süre sonra kanser nedeniyle yaşamını yitiren Prof. Dr. Türkan Saylan'ın yönettiği ÇYDD'yi hedef alan ağır bir iddiayı sayfalarına taşıdı.Taraf, bugün (19 Kasım 2009), "Gayrimüslimleri vuracak, Müslümanları suçlayacaklardı" üst başlığını taşıyan "Kod adı Kafes" başlıklı haberi manşetine çıkardı. Ergenekon savcılarına gönderilen çok sayıda ihbar mektubunun ardından yapılan operasyonlara ve Ergenekon davasının tutuklu sanıklarından Emekli Binbaşı Levent Bektaş'ın ofisinde ele geçirilen bir film CD'sinde bulunan "Kafes Operasyonu Eylem Planı"na dayandırılan haberde; özetle, Deniz Kuvvetleri bünyesinde 41 kişilik illegal bir hücre oluşturulduğu iddiasına yer verildi. CD'deki plana göre "dört aşamalı plan; gayrimüslimler üzerinde korkutucu propaganda icra etmek, iç ve dış dünyanın AKP üzerindeki baskısını artırma" amacıyla hazırlandı.Planın "hazırlık ve korku yaratma safhaları"nın "gayrimüslimlerin isim, adres, okul, vakıf ve ibadethanelerinin belirlenmesi, Adalar'daki yoğun trafiği olan yerlerde duvarlara tehdit içeren sloganlar yazılması, tehdit telefonları açılması"ndan oluştuğunu aktaran Taraf, "Suikast, bombalama ve kara propaganda" başlığını koyduğu dosyaya ilişkin ikinci haberde, ele geçirilen plandan "Adalar bölgesindeki çeşitli mahallelerde bomba patlatılacak. Azınlık hakları savunucularına suikast düzenlenecek" ifadelerini aktardı.Bu haberin birinci sayfadaki spotunda şu ifadeler kullanıldı:Agos gazetesi civarı gibi belirli yerlere ses bombaları konacak. Adalar'a vapur seferi düzenlenen iskelelerde bombalı eylem yapılacak. Gayrimüslim mezarlıklarına yönelik sansasyonel eylemler icra edilecek.Ünlü gayrimüslim işadamı ve sanatçılardan bir veya birkaçı kaçırılacak. Gayrimüslim nüfusun yoğun olduğu bölgelerde araç, ev ve işyerleri kundaklanacak. İstanbul ve İzmir gibi gayrimüslim nüfusun yoğun olduğu illerde benzer eylemler gerçekleştirilecek."Dosya kapsamında birinci sayfaya yansıttığı üçüncü haberde "İkinci Hrant Dink Operasyonu" başlığını kullanan Taraf, ihbar mektuplarının ardından ortaya çıkarılan planda Rahip Santoro, Malatya ve Dink cinayetlerinden "operasyon" diye söz edilmesine dikkat çekti. Bu haberin spotlarında da şu ifadeler kullanıldı:Planın girişinde şu durum tespiti yapılıyor: Santoro, Malatya Zirve Yayınevi ve Hrant Dink operasyonları sonrasında, Türkiye'de yaşayan gayrimüslimlerin irticai grupların hedefinde olduğu yönünde büyük bir kamuoyu oluştu.Ancak 'Hepimiz Ermeniyiz' kampanyası ile gayrimüslimlere sahip çıkıldı. Şimdi tekrar icra edilen eylemlerin suçlusu olarak AKP ve irticai gruplar gösterilerek, kaynağı bakımından kara propaganda devreye girecek."Toplumu karıştıracak ve dehşet yaratacak provokasyon hazırlığını içeren "Kafes Operasyonu Eylem Planı" başlıklı "Gizli" ifadesiyle damgalanmış bir belgeyi, Poyrazköy'de yakalanan mühimmatla ilgili olarak elle çizilmiş krokiyi ve soruşturma dosyasına giren önemli bulguları duyuran Taraf, bir bölümü tutuklanan ve haklarında dava açılan askeri personelin adlarını da yayımladı.ÇYDD hakkındaki iddiaya, dosyanın "Poyrazköy'den 'Kafes Planı' çıktı başlığıyla iç sayfada yayımlanan bölümünde yer verildi. Haberin "Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile bağlantılar" ara başlıklı bölümünde şu ifadeler kullanıldı:"Yapılan aramalarda ayrıca Koramiral K.S., Albay, M.Y., 2009 YAŞ kararları ile tuğamiralliğe terfi ettirilen L.G. ve emekli albay A.O.'nun Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile irtibatı olan bağlantılarını içeren belgeler ortaya çıkarıldı.ÇYDD'den burs alan kız öğrencileri, genç teğmenlerle irtibata geçirerek teğmenleri Ergenekon terör örgütü adına kullandıkları iddia ediliyordu. Bu iddiayla ilgili savcıların elinde belge ve bilgi olduğu da belirtiliyor.""Tüm bu gelişmeler yaşanırken, 18 Temmuz 2009’da Gölcük Donanma Komutanlığı’nda görevli teğmenlerde ilginç belge ve bilgiler ele geçirildi. Dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Metin ATAÇ ve Dönemin Donanma Komutanı Oramiral Eşref Uğur YİĞİT’e teğmenlerin suikast planı yaptıkları iddia ediliyordu. Teğmenlerin evinde 500 gr civarında Datasheet patlayıcı ele geçirildi. Teğmenler ile ÇYYD’den burs alan kızların gizli çekilmiş özel görüntüleri de yapılan aramalarda ele geçirildi. Ardından da gözaltına alınan teğmenler tutuklandı..."Haberde, ÇYDD hakkında öne sürülen bu ağır iddia konusunda herhangi bir belge ya da bulguya yer verilmedi.Bu arada A.A, Başbakanlık Basın Merkezi'nin internet sitesine, Taraf'ta yayımlanan "Kafes Eylem Planı"yla ilgili haber ve yorumlara ilişkin olarak koyulan açıklamayı duyurdu. Açıklamada şunlar kaydedildi:

''Söz konusu iddialarla ilgili soruşturma, ilgili yargı makamları tarafından sürdürülmektedir. Soruşturmaya ilişkin bilgilerin basında yer alması, soruşturmanın gizliliği ve masumiyet karinesinin açıkça ihlalidir.

Soruşma sürecinin tamamlanmasını beklemek, bu süreçte kişi ve kurumları hedef alan davranış ve yorumlardan kaçınmak, herkese düşen bir görevdir.''

