Taraf'tan, Akit ve Miroğlu için suç duyurusu ve dava

Taraf gazetesi, Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Sanem Altan’ı açıkça hedef gösteren haberi nedeniyle Yeni Akit gazetesi, habervaktim sitesi ve habere konu olan demecin sahibi Orhan Miroğlu hakkında, TCK’nın altı ayrı maddesini ihlalden suç duyurusunda bulundu ve dava açtı.

Taraf gazetesinden yapılan açıklama şöyle:

Son günlerde gazetecilere yönelik başlattığı karalama kampanyasında sınır tanımayan Yeni Akit gazetesi dün Taraf gazetesini, Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan’ı ve ailesini asılsız iddialarla hedef gösterdi. Taraf gazetesi ve Altan ailesi, gazete ile Orhan Miroğlu hakkında “iftira”, “hakaret”, “suç işlemeye teşvik” ve “halkı kin ve düşmanlığa alenen teşvik”ten Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Yeni Akit, Orhan Miroğlu’nun habervaktim.com adlı siteye verdiği demeci dün “Altan ailesi PKK’ya hizmet ediyor” başlığıyla sürmanşetten verdi. Gazete, Ahmet Altan, kardeşi Prof. Dr. Mehmet Altan ve Vatan gazetesi yazarı kızı Sanem Altan’ı asılsız iddialarla hedef gösterdi. Haber üzerine Avukat Veysel Ok, Taraf gazetesi, Ahmet Altan ve kızı Sanem Altan adına, Yeni Akit’in sahibi Ramazan Fatih Uğurlu, Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, haberde imzası bulunan muhabir Yiğit Doğaner, habervaktim.com sitesi ve Orhan Miroğlu hakkında TCK’nın 106, 123, 125, 134, 214, 216, 267 maddelerinde yer alan “iftira”, “hakaret”, “suç işlemeye teşvik”, “halkı kin ve düşmanlığa alenen teşvik”, “özel hayatın gizliliğini ihlal” ve “kişilerin huzurunu ve sükûnunu bozma”dan suç duyurusunda bulundu.

Taraf’ın Türkiye’nin saygın gazetelerinden olduğunun anımsatıldığı dilekçede, “Müvekkillerim bugüne kadar toplumu yakından ilgilendiren önemli konularda haberler yaparak ve yazılar yazarak kamuoyunu bilgilendirmişlerdir. Bu nedenle de bazı siyasi/gizli odakların yıpratılması gereken birer hedefi haline getirilmiştir” dendi.



Hedef gösterdiler



Yeni Akit’in Ahmet Altan ve ailesini hedef gösterdiğine ve kamuoyu önünde yıpratmak istediğine dikkat çekilen dilekçede, özetle şunlar kaydedildi: “habervaktim.com adlı internet sitesinin, yazar Orhan Miroğlu ile yaptığı mülakatta Miroğlu, müvekkillerimi PKK örgütü ile ilişkilendirmiş, örgütün hiyerarşik yapısında yer aldıkları ve örgütten talimat aldıkları şeklinde yalan, iftira ve hakaretlerde bulunmuştur. Yeni Akit gazetesinden Yiğit Doğaner ise bu mülakatı gazetesinde yayınlamıştır... Şüpheliler müvekkillerimi tüm hukuk kaideleri ve basın etiğini yok sayarak Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı savaşan silahlı bir örgütün üyesi, hatta bu örgütün medyatik aygıtı ve Türkiye’de 30 yıldır devam eden iç savaşın taraflarından biri olan PKK’nın medya ayağı olarak lanse etmişlerdir. Müvekkillerime yönelik isnatlar tamamen gerçek dışıdır, hakaret teşkil etmektedir ve iftira niteliğindedir. Malumunuz olduğu üzere, Türkiye tarihinde birçok aydın ve yazar çeşitli güç odaklarının hedefi haline gelmiş, toplumun farklı kesimlerine hedef gösterilmiştir. Bunun neticesi olarak da; dünyada sahip olduğumuz birinciliklerden biri de faili meçhul cinayetlerdir. Hrant Dink’i, Musa Anter’i ve daha birçok aydının yaşam öyküsünü hatırlatmakta fayda görmekteyiz. Trabzonlu bir yoksul gencin İstanbul’a gelip Hrant Dink’i öldürme hikâyesinde, basında çıkan hedef gösterici, yalan, yanlış yayınların katkısı olduğunu biliyoruz.



Can güvenlikleri tehlikeye girdi



Bu suç duyurusunun amacı elbette ki Türkiye’nin bu kötü geleneğini yıkmaktır. Türkiye’nin vicdanı olan yazarlarını, aydınlarını hedef gösteren Yeni Akit ’in yayın çizgisinin bizim vicdanlarımızda mahkûm olduğu kadar, hukukta da mahkûm olmasını sağlamaktır. Türkiye’nin içinde bulunduğu sıcak gündemde, her gün ölüm haberleri ile toplumun tansiyonunun yükseldiği şu günlerde, müvekkillerimin fotoğraflarını yayınlayarak ve asılsız iftiralarda bulunularak, bu haberle adeta hedef yapılmak istenircesine, toplumun bir kesimini kasıtlı olarak yönlendirmek amaçlanmaktadır. ‘Altan ailesi PKK’ya hizmet ediyor’ başlıklı haber ile müvekkillerim kamuoyuna örgüt üyesi gibi sunularak, bazı kitleler tarafından müvekkillerimin hedef alınması sağlanmakta, basın meslek ilkeleriyle bağdaşmayan bu gerçek dışı haber nedeniyle müvekkiller ve yakınlarının can güvenliği kasıtlı olarak tehlikeye sokulmaktadır.”



Mehmet Altan da yargıya gidiyor



İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi ve yazar Prof. Dr. Mehmet Altan da avukatı Ergin Cinmen aracılığıyla Yeni Akit gazetesi hakkında suç duyurusunda bulunacak. Avukat Cinmen, “Çıkan haberlerle, Altan ailesi terör örgütlerine hedef gösteriliyor. Açacağımız davada, herhangi bir yalanlama yapmadığına göre doğal olarak Orhan Miroğlu da sanık olarak yer alacak” dedi.