M.I. ALTI

Arkadaşlar ”Taraflı misyonsuzlar derneği”nin ilk toplantısına hoşgeldiniz.

Başkanım, pardon, acaba ”Taraflı misyonerler” desek?

Arkadaşım misyoneri falan ne katıyosun.

”Ters taraflı misyonerler” de olabilir.

O zaman da ters anlaşılabilir .

Arkadaşlar amaçtan uzaklaşmayalım. Şurda sağcısı, ulusalcısı, ırkçısı, radikal müslümanı v.s. her cenahtan bu kadar nezih bir grubu toplamışken...

Gazeteci ve televizyoncu grubu desek?

Ama sanatçılar falan da var...

Yahu devamlı sözümü kesmeyin, neden toplandık burda? Taraf gazetesinin batışını kutlamak için değil mi?

Ama daha batmadı.

Biz battı sayıyoruz. Şimdi öncelikle ”Misyon bitti - fareler gitti” konulu yazılarını, daha ne olup bittiği anlaşılmadan, acele yazıveren değerli arkadaşlarımıza huzurlarınızda teşekkürü borç biliyorum. Bugünün gündemi bundan sonra Taraf’ı daha da hızlı batırmak için neler yapacağımız.

Misyonerler olarak mı?

Misyoner değil misyonsuzlar.

"Antitaraf misyonerleri” desek...

Arkadaşlar lütfen devamlı sözümü kesmeyin. Madem isim üzerinde mutabakat yok yeni isim buluruz, önce temel fikir üzerinde anlaşalım.

Temel fikir Ahmet Altanı kötülemek.

Ya o zaten elde var bir, başka fikri olan?

Gazetede çay vermiyorlarmış.

Bu zayıf kalır.

Yasemin Çongar MİT ajanı desek.

MİT değil CIA ajanı.

Kendi değil , Amerika'dan getirdiği köpeği ajan olan. Duyduğuma göre CIA köpeğe çip takmış.

Vay be! Helal olsun heriflere, teknolojiye bak.

Yazıları da köpek mi yazıyormuş?

Onu bilmiyorum ama işin içinde CIA varsa o da mümkün.

Yaaa arkadaşlar burda her şey doğru mu, değil mi kontrol edemeyiz . Zaten gazetecinin işi de bu değil , bizim işimiz yorum yapmak.

Tamam da yorum yapabilmek için bile önce köpekten görüş almak lazım.

Sen Ahmet Altan'ın ajanı mısın lan! Niye her şeyi doğru yapmak istiyosun?

Yok estağfurullah... Sustum abi, siz daha iyi bilirsiniz.

Arkadaşlar aranızda Yasemin Çongar’ın CIA'lı köpeğinin ağzından görüş yazmak isteyen var mı?

Abi madem işin içinde köpek var Mesut abi yazsın...

Köpek kurtsa olabilir, yakınlığım var ne de olsa.

Biz de onu kasdettik.

Köpeğin cinsini bilen var mı?

Çovivi mi ne...

Çovivi değil Çovava.

Ben öyle hatırlamıyorum.

İsmet oğlum şu ansiklopediden bi bakıver.

Hemen baktım abi; Chihuahua.

Türkçede öyle isim olmaz . Burda çuvavo.

Aaa... O fare kadar köpeklerden. Abi ona çip sığmaz.

Hey yarabbim burda CIA'dan bahsediyoruz, oğlum sen yazmadın mı zamanında Ecevit'in basuruna çip gömdüler diye.

Doğru valla... Çovivaya rahat takarlar.

Hatta köpekte iki çip var diyelim, gazeteyi ikiye bölmek için kullanmışlarmış...

Nasıl yani?

Gidenler kalanlar diye ikiye ayrıldılar ya.

Bi de patron var.

Tamam üç çipli olsun köpek.

Hatta çipin birini patron kontrol etsin.

Olmaz abi koskoca CIA'yı küçük düşüremeyiz.

Arkadaşım müsaade ederseniz muhafazakâr kesimden de bir katkı sunmak istiyorum. Malum köpek dinimizde günah, bu köpek işine girmesek.

Güzel kardeşim daha iyi ya, köpek zaten otomatikman düşman. Hem Türk düşmanı, hem din düşmanı.

Tamam o zaman.

Başkan her şey iyi hoş da, bu köpek tam olarak ne yapıyor, yani yazıları kendi yazmadığına göre...

Köpeğin üstündeki çipler verici, beyin altı dalgalarla etki yapıyor.

Beyin altı dalga diye bir şeyler mi var?

Lafımı kesme, bi dalga uyduracaz. Köpek bir taraftan Yasemin Çongar’ın beynini etkileyip yazı yazdırıyor, bir taraftan Yıdıray Oğur’un beynini etkileyip farklı yazdırıyor, bir diğer taraftan Ahmet Altan’ın diğer taraftan patronun...

Abi dört çip oldu ...

Ulan lafımı kesme demedim mi! Mühim olan fikir, detayları uyduracağız. Dört kişiye üç çip seni rahatsız mı etti? O zaman buyur bi çipi üçe böldüm, nah sana!

Tamam başkanım sinirlenmeyin. O el hareketi de gereksiz bu kadar değerli basın mensubunun önünde...

İsmail, nah! derken çektiğin resmimi siliver.

Sildim başkanım.

Ne diyorduk... Köpekte 3x3 yani 9 bölüm çip var...

Şuna 4x4 diyelim de tam olsun.

Ayşegül hanım başörtünüz var diye bir şey demiyorum, ama sizin gibi bir hamfendiye bu tür şakalar hiç yakışmıyor.

Özür dilerim başkanım.

Başkanım burda bir püf noktası var. Köpeğin Ahmet Altan’a laf geçirebileceğini sanmıyorum, adam başbakanı bile takmıyor ufak bir çovivayı mı takacak...

Çivivi oğlum...

Ya her neyse, anladınız mevzuyu.

Bak çok daha süper bir fikir buldum: Köpek beyinaltı dalga şeytmesin bavul getirsin.

Ne bavulu lan?

Bunlara hep bavulla belge geliyordu ya, köpek getiriyo olsun.

Oğlum bi çuviva kaç kilo biliyon mu?

En irisi 300 gram

300 gramlık köpek nasıl taşıycak bavulu?

Buldum buldum... Belgeler köpeğin üstündeki çiplere kablosuz internetten aktarılıyor olsun.

Bavul fikri daha çarpıcıydı.

Çarpıcı ama mantıksız .

Mantık mı arıyoruz?

O da doğru. Amaç halkı bilgilendirmek, mantık gereksiz. Şimdi problem şu: 300 gramlık bi çuvova kaç kilo bavul taşır?

Aynı zamanda, iki aksi istikametten, birincisi Ahmet Altan’a, diğeri Yıldıray Oğur’a doğru koşan iki çivava aynı anda harekete geçerlerse ve birinin bavulu 20 kilo, ötekinin bavulu 18,5 kiloysa, evrakları önce hangisi teslim eder?

Ayşegül hanım bu ortaokul işi tren -musluk esprilerinin yeri mi sizce? Burda medya ve ülkenin geleceği açısından son derece ehemmiyyetli bir toplantı yapıyoruz. Evet, köpek ne kadar evrak kaldırır, son olarak bunu tartışıyorduk... Var mı fikri olan?

Yahu bu köpek CIA ajanı değil mi? Basmışlar hormonu ,basmışlar vitamini, proteini ,üstüne ajan eğitimi, süpermen gibi olmuş köpek. Bi tutuşta 50 kilo kaldırıyo...

Cep herkülü diyecem dilim varmıyor... Biraz abartılı olmadı mı?

Tamam 20 kilo diyelim .

Ama yüzlerce kilo evrak geldi diyorlar.

Köpek 5-10 sefer yapmış olsun.

Canım koskoca CIA'nın İstanbul'da otomobili mi yok, köpek arabayla getirmiş olsun.

Tamam bu iyi fikir. Şimdi geldiğimiz noktayı özetliyorum; Yasemin Çongar'ın çivovi marka köpeği CIA'dan yetişmiş. Çok güçlü köpek, bi tutuşta 20 kilo bavul taşıyor ve de Taraf’a sızdırılan bütün belgeleri bu köpek taksiyle getirmiş.

Taksi değil başkanım CIA'nın özel aracıyla.

Kurşun geçirmez aracıyla diyelim...

Niye, köpek zaten ufak arabada görünmeyecek...

Gizem katıyoruz.

Başkanım iyi güzel de, burda konumuz ”Geçmişte belgeler nasıl geldi” değil ki. Konumuz aynı anda hem Ahmet Altan ve ayrılanlara, hem de gazetede kalanlara nasıl vurup gazeteyi acilen nasıl kapattıracağımız.

Haklısın kendimi biraz kaptırdım. Tekrar toparlıyorum .O zaman çip teorisine geri dönüyorum: Köpeğin üstündeki çiplerle CIA farklı kişilere yayın yapıp birbirlerine düşürüyor.

O zaman batışın bütün gururunu CIA’ya mı yedireceğiz...

Doğru söylüyor. Bizim, af edersiniz, beş yıldır bi tarafımızdan ter damladı bunlara saldırmaktan.

Başka bir sorun daha var zaten, Yasemin Çongar ayrıldığına göre köpeği de götürmüştür. Bu durumda köpek nasıl etkileyecek gazetede kalanları?

Köpek istifa etmemiş olsun.

Köpeğin bordrolu olduğunu sanmıyorum. Bu durumda istifa söz konusu olamaz tabii.

Yıldıray Oğur köpeği çok severmiş, köpek onunla kalmayı tercih etmiş olsun...

Hah, tam anne baba boşandı çocuk babayı seçti durumu.

Ne var, olamaz mı?

Tamam böyle olsun. Şimdi şöyle; köpek gazetede kalıp orda çalışanları etkilemeye devam ediyor...

Tamamen başka bir önerim var: Her şey Mossad komplosu olsun.

Yani köpek Yahudi mi?

Köpek Yahudi olursa bizim için daha uygun.

Biliyoruz Ekrem bey biliyoruz.

Roni Margoloyz da Tarafta yazıyor.

Margoloyz değil Margilos. Güya gazeteci olacan bir yabancı dilin yok .

Her neyse bu Margonoz Yahudi.

Eee?

Dolayısıyla Mossad ajanı.

Oğlum herif sosyalist, haberin yok galiba. İsrail devletini eleştiren Türkiye'deki tek Yahudi.

Yapma ya? O zaman el kaide ajanı olsun?

Hoop bir uçtan bir uca ha? Ne bu salıncak mı?

Peki köpek Markar Esayan’ın köpeği olsun ve de Erivan‘dan yollanmış...

Oldu olacak buraya gelince de din değiştirsin ve James Bond gibi silah da kullansın. Köpekte çip üzerinden etkileme, beyin dalgaları, bavul getirme falan oraya kadar son derece mantıklıydı. Ama Mossad ajanı falan saçma oluyo biraz yaa...

Arkadaşlar, salonu iki saat için kiralamıştık vaktimiz doldu .Şimdi bütün konuştuklarımızı toparlayıp neticeye bağlıyorum : Taraf gazetesini CIA, Mossad, İran, Rusya, Donald Trump ve Soros birlikte çıkarttılar. Sızdırılan belgeleri CIA ajanı olan bir çuviva bavullarla taşıdı. Aynı zamanda üzerinde 3 bölü 3 dokuz çip olan bu çoviva sayesinde bütün gazete çalışanlarının beyinlerine yayın yapıldı ve birbirlerine düşmeleri sağlandı. Hedef önce askeri yıpratmak, sonra hükümeti yıpratmak, sonra da Muhteşem Yüzyıl'ı durdurup yerine Amerikan dizilerini ve patriotları koymaktı...

Başkan bu Muhteşem Yüzyıl, İran, Soros falan meseleleri nerden çıktı?

Dikkat çekmek için ekliyorum. Devam ediyorum: Çovivadan aldığımız istihbarata göre misyon nerdeyse tamamlandı ve gazete ele geçirildi...

Başkanım pardon ben şimdi telefonla sordum, Yasemin Çongar’ın köpeği yokmuş.

Hassiktiiir... Bu kadar salon kirası, çay, kuru pasta masrafı boşa gitti haa? Neyse o zaman haftaya yeni bir taktik geliştireceğiz. Haftaya gene burda aynı gün ve saatte toplanmak üzere ”Taraflı misyonsuzlar derneği”nin ilk toplantısını kapatıyorum .

"Tarafsız misyonerler" demeycek miydik?

Bugünkü son duruma göre, geçici olarak, derneğimizin adını ”Yarı tarafsız çoviva misyonerlerleri” olarak değiştiriyorum.

Valla dört dörtlük bir isim oldu .Vatana millete hayırlı olsun...