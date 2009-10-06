'Taraflar, tek taraflı açıklama yapmamalı'

Ermenistan Dışişleri Bakanı Edvard Nalbandiyan, Türkiye Ermenistan ilişkilerinin normalleştirilmesine yönelik protokollerin Cumartesi günü imzalanacağına ilişkin haberleri doğrulamadı.



BBC'nin haberine göre konuyla ilgili olarak Türk basınında çıkan haberlerde, protokollerin 10 Ekim tarihinde İsviçre'nin Zürih kentinde, Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Edvard Nalbandiyan tarafından imzalanmasının beklendiği belirtilmişti.



Ancak Nalbandiyan AFP'ye verdiği mülakatta bunu doğrulamadı ve Türkiye'nin bu yöndeki açıklamalarını zamansız bulduğunu ima etti.



Nalbandiyan, "Bu iki taraflı bir süreçtir. Dolayısıyla birşey açıklanacaksa birlikte açıklanır. Taraflar tek taraflı açıklamalar yapmamalıdır" diye konuştu.



Ermenistan Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin sürece bazı ön şartlar sokmaya çalıştığı kaygısını da dile getirdi. Nalbandyan'ın ön şarttan kastının, Dağlık Karabağ sorununda ilerleme olmaması durumunda sınırın açılmayacağı vurgusu olduğu tahmin ediliyor.



Aliyev'e yanıt



Nalbandiyan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Dağlık Karabağ müzakerelerinde son aşamaya gelindiği şeklindeki açıklamasına da tepki gösterdi ve çözümün bu kadar yakın olmayabileceğini dile getirdi.



Nalbandiyan, " Eğer Azerbaycan Cumhurbaşkanı böye bir şey söylüyorsa, umarım Azerbaycan sorunun çözümü yönünde gerekli adımları da atar. Müzakere sürecinin zaman alması doğaldır. Hemen yarın çözülecek demek... Bu tür beklentiler nereden çıkıyor anlamıyorum" diye konuştu.

