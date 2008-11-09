Taraf'ın sürmanşetindeki feryat!

Ekonomik açıdan zor günler geçiren "Taraf" gazetesi, sürmanşetten bir duyuru yayınladı. Taraf, tüm bu sıkıntılara rağmen "Kolay teslim olmayacağız" dediği açıklamada, gerekirse "ortak" alarak yollarına devam edeceklerinin mesajını verdi.



Gazetenin duyurusunda "Zaten ilanlarımız azdı, şimdi en küçük gazeteleri bile kapsayan ilan kampanyalarında bile Taraf'ın adının üstünü çiziyorlar. Gelirlerimiz çok düşük. Hiç para kaynağımız yok. Arkadaşlarımızın maaşlarını ödemekte zorluk çekiyoruz" denildi.



Kültür Sanat ekinden vazgeçti



Gazete, ekonomik krizi aşmak için tenkisat yapılmayacağını ve işten çıkartma olmayacağını duyururken, tasarruf için hergün gazete ile birlikte verilen "Kültür Sanat" ekini artık haftada bir güne düşüreceklerini açıkladı.



Kolay teslim olmayacağız



Taraf, tüm bu sıkıntılara rağmen "Kolay teslim olmayacağız" dediği açıklamada, gerekirse "ortak" alarak yollarına devam edeceklerinin mesajını verdi.

