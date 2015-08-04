Taraf'ın sahibi Arslan: Oral Çalışlar'ı yayın yönetmeni yapmakla hata ettim

Taraf Medya Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arslan, 2013 yılında yaklaşık 3 ay Taraf Genel Yayın Yönetmenliği yapan Oral Çalışlar’la ilgili olarak, “Bunu Taraf’a getirmekle hata ettim. Buraya görevli olarak gelmişti. Görevli olduğu anlaşılınca da gitmek zorunda kaldı. 1 Şubat 2013’te işe başladı. 22 Nisan gibi de işten ayrıldı. Hatadan biran önce vazgeçtim” dedi.

Arslan, Çalışlar için “Bunun, akil insanlar kadrosuna alınması da ilginçtir. Her dönemin adamı olduğu için, dönekler ve muhbirler kontenjanından akil adamlar listesine alındığını düşünüyorum. Daha sonra Kozmik Oda’dan çıkan belgelerde dönemin siyasileri ve aydınları hakkında muhbirlik yaptığı kanıtlandı” diye konuştu.

Taraf Gazetesi Ankara Temsilcisi Hüseyin Özay’a konuşan Başar Arslan, “Oral Çalışlar, genel yayın yönetmenliğine başlar başlamaz, bir çok yazara sansür uyguladı. Bu yazarların başında Neşe Düzel, Cengiz Çandar, Hasan Cemal, Büşra Ersanlı, Baskın Oran gibi isimler geliyor. Bir çok yazarın yazısı da Oral Çalışlar tarafından sansürlenmiş. Bunları öğrendiğimde tepki gösterdim. Biz bu gazeteyi, insanların yazılarının sansürlenmesi için kurmadık. Sıkıntıları yazarların sansürlenmesi için çekmedik. Yoksa bunca çilenin ne anlamı kalırdı” ifadelerini kullandı.

Taraf gazetesinin bugünkü (4 Ağustos 2015) nüshasında yayımlanan haber şöyle:

“Taraf Medya Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arslan, yaklaşık iki buçuk yıl önce medyada büyük yankı uyandıran Oral Çalışlar’ın Taraf Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği’nden alınması ile ilgili suskunluğunu bozdu.

Oral Çalışlar için, “Bunu Taraf’a getirmekle hata ettim” diyen Arslan, Çalışlar’ın gazeteye görevli olarak geldiğini ve bir çok yazara sansür uygulamaya başladığını söyledi. Arslan, “Biz bunları öğrendikten sonra, kalamadı” dedi.

Siyasetin “zübükleri”, medyanın da “dönekleri” olduğu sürece bu ülkenin iki yakası bir araya gelmez. Çözüm sürecinin askıya alınması ile birlikte, bu ayrılmaz ikili yeniden sahneye çıktı. Daha dün, çözüm sürecini demokrasi ile doldurulamadığı için eleştirenlere “vatan haini, savaşçı, barış ve süreç karşıtı” damgası vuran AKP’nin sözde aydınları, şimdi de barışa ve çözüm sürecine sahip çıkanları “vatan hainliği” ile suçluyor.

Bu sözde aydınların başında ise, 12 Eylül askeri darbesinin mimarı Kenan Evren’e darbeden bir hafta sonra “teşekkür” mektubu gönderen Oral Çalışlar geliyor… AKP’nin, “akil insanı” Oral Çalışlar, çözüm sürecinin sona ermesi nedeniyle “beyanat” vermiş. Sözüm ona, çözüm sürecini değerlendiriyor. Ancak beyanatının neredeyse tamamını, Taraf Gazetesi’ne ayırmış. Diyor ki, Oral Çalışlar “Taraf bir hataydı”…

Taraf Gazetesi’nde yaklaşık 3 ay genel yayın yönetmenliği yapan Oral Çalışlar, üç ayda bir Taraf aleyhinde demeç vermeyi alışkanlık haline getirdi… Artık, o üç aylık dönemde ne yaşadıysa, anlaşılan o ki Oral Çalışlar’ı çok etkilemiş.. Unutanlar için hatırlatmakta belki de fayda var…

Gazetenin kurucu genel yayın yönetmeni Ahmet Altan’dan sonra, gazetenin yayın yönetmenliğine Oral Çalışlar geldi. 1 Şubat 2013 tarihinde göreve başlayan Çalışlar, Nisan ayı sonunda dönemin yazı işleri müdürü Kurtuluş Tayiz’in görevden alınmasını bahane edip o dönemde 21 yazar ile birlikte, bir bildiri yayınlayarak gazeteden ayrıldı. Bildiride ise, gazetenin yönetimi, “barış karşıtı” olmakla suçlandı… Gazetemizin patronu Başar Arslan ise, kendisine yöneltilen tüm haksız eleştirilere rağmen, bugüne kadar susmayı tercih etti.. Oral Çalışlar’ın, “geleneksel Taraf eleştirme demecinin” ardından yeniden patrona giderek, en azından o dönemde yaşananları anlatmasını istedim. Israrım üzerine, o dönemle ilgili bazı değerlendirmelerde bulundu. İşte Taraf Medya Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arslan’ın o dönemle ilgili değerlendirmeleri:

'Yavuz hırsız misali...'

“Anlattığı şeylerin hiç birisinin gerçeklerle ilgisi yok. Yavuz hırsız misali, ev sahibini bastırıyor. Yeri geldiğinde darbecilere övgüler düzen, bir başka zamanda döneklik ve muhbirlik yapan kişilere cevap bile vermemek gerekir. Ancak, burada büyük fedakarlıklarla çalışan insanlara haksızlık ettiği için, iddialarını kısaca cevaplamam gerekirse…”

'Gazetenin eski bir yazarı önerdi'

“Ahmet Altan 15 Aralık’ta genel yayın yönetmenliğinden ayrıldı. Gazete bir süre, genel yayın yönetmeni olmadan idare edildi. Bu süre içinde Taraf’ın eski çalışanlarından bir yazar, Oral Çalışlar ismini ortaya attı. Ben de onu genel yayın yönetmeni olarak atadım.”

'Görevli gelmiş'

“Bunu (Oral Çalışlar) Taraf’a getirmekle hata ettim. Buraya görevli olarak gelmişti. Görevli olduğu anlaşılınca da gitmek zorunda kaldı. 1 Şubat 2013’te işe başladı. 22 Nisan gibi de işten ayrıldı. Hatadan biran önce vazgeçtim. Bunun, akil insanlar kadrosuna alınması da ilginçtir. Her dönemin adamı olduğu için, dönekler ve muhbirler kontenjanından akil adamlar listesine alındığını düşünüyorum. Daha sonra Kozmik Oda’dan çıkan belgelerde dönemin siyasileri ve aydınları hakkında muhbirlik yaptığı kanıtlandı.”

'Sansür uyguladı'

“Oral Çalışlar, genel yayın yönetmenliğine başlar başlamaz, bir çok yazara sansür uyguladı. Bu yazarların başında Neşe Düzel, Cengiz Çandar, Hasan Cemal, Büşra Ersanlı, Baskın Oran gibi isimler geliyor. Bir çok yazarın yazısı da Oral Çalışlar tarafından sansürlenmiş. Bunları öğrendiğimde tepki gösterdim. Biz bu gazeteyi, insanların yazılarının sansürlenmesi için kurmadık. Sıkıntıları yazarların sansürlenmesi için çekmedik. Yoksa bunca çilenin ne anlamı kalırdı.”

“Oral Çalışlar gibi isimler, topluma kötü örnek oluyor. 12 Eylül öncesinde Özel Harp Dairesi ile birlikte ortak çalışan, darbe ortamının hazırlanmasına destek olan, aynı dönemde yüzlerce genci hedef gösteren yayınlar yapan bir kişinin bugün akil insan seçilmesi, bir gazetede yazılar kaleme alması Türkiye’ye yakışmıyor. Bu gibi isimler Türk toplumuna ve Türk gençlerine kötü örnek oluyor.”