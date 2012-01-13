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Ekonomi

Taraf'ın halka arzı ertelendi

Taraf Gazetesi, arz miktarının altında gelen talebin de etkisiyle halka arzı erteledi.

13 Ocak 2012 02:00

T24 -  Taraf Gazetesi'nin halka arzı, arz miktarının altında gelen talebin etkisiyle, konjonktürün daha uygun olacağı bir tarihte yapılmak üzere geri çekildi. 



Taraf Gazetesi'nin halka arzına aracılık eden Halk Yatırım Menkul Değerler tarafından KAP'a yapılan açıklamada "Halka arzın küçültülmesi gibi alternatifler, Taraf Gazetecilik ile birlikte değerlendirilmiş ve bu uygulamaların yatırımcılarımızın lehine sonuçlar vermeyeceği kanaatine varılarak, Taraf Gazetecilik halka arzının konjonktürün daha uygun olacağı bir tarihte yapılmak üzere geri çekilmesine karar verilmiştir" denildi. Halka arz için 12-13 Ocak tarihlerinde talep toplanmıştı.

Taraf Gazetecilik'in 8 milyon TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 10.5 milyon TL'ye yükseltilmesi, nakit olarak artırılan 2.5 milyon TL nominal değerli payların halka arz edilmesi planlanırken, halka arzda bir adet payın fiyat aralığı 3.90 TL-4.30 TL olarak belirlenmişti.

Taraf Gazetesi, işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak ve bazı bölge baskılarının başlatılmasının yanı sıra, sektörel ekler çıkararak reklam kitlesini artırma amacıyla sermayesinin yüzde 23,81'ini halka arz etmek istiyordu.



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