Taraf'ın halka arzı ertelendi

T24

Taraf Gazetesi'nin halka arzına aracılık eden Halk Yatırım Menkul Değerler tarafından KAP'a yapılan açıklamada "Halka arzın küçültülmesi gibi alternatifler, Taraf Gazetecilik ile birlikte değerlendirilmiş ve bu uygulamaların yatırımcılarımızın lehine sonuçlar vermeyeceği kanaatine varılarak, Taraf Gazetecilik halka arzının konjonktürün daha uygun olacağı bir tarihte yapılmak üzere geri çekilmesine karar verilmiştir" denildi. Halka arz için 12-13 Ocak tarihlerinde talep toplanmıştı.Taraf Gazetecilik'in 8 milyon TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 10.5 milyon TL'ye yükseltilmesi, nakit olarak artırılan 2.5 milyon TL nominal değerli payların halka arz edilmesi planlanırken, halka arzda bir adet payın fiyat aralığı 3.90 TL-4.30 TL olarak belirlenmişti.Taraf Gazetesi, işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak ve bazı bölge baskılarının başlatılmasının yanı sıra, sektörel ekler çıkararak reklam kitlesini artırma amacıyla sermayesinin yüzde 23,81'ini halka arz etmek istiyordu.