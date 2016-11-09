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Taraf'ın 'Gülen'i bitirme kararı' haberine ilişkin dava 8 Şubat'a ertelendi

Davada Mehmet Baransu hakkında 52, Murat Şevki Çoban hakkında 31 yıla kadar hapis cezası isteniyor

09 Kasım 2016 12:06

Taraf gazetesinin 28 Kasım 2013 tarihli sayısında "Gülen'i bitirme kararı 2004'te MGK'da alındı" manşetine konu olan haberle ilgili olarak, haberi yazan gazeteci Mehmet Baransu ile gazetenin o dönemki Sorumlu Yazıişleri Müdürü Murat Şevki Çoban hakkında açılan dava 8 Şubat'a ertelendi. Bir sonraki duruşma Kartal'daki Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 10:30'da başlayacak.

Evrensel'e konuşan Mehmet Baransu'nun eşi Nesibe Baransu, sabah saat 07:00'de cezaevinden çıkarılan ve duruşma saatine kadar yemek verilmeyen Mehmet Baransu'nun sağlıklı savunma yapmasının engellendiğini söyledi. Cezaevinden adliyeye gönderilen tutuklunun erzağının cezaevi tarafından jandarmaya teslim edilmesi geektiğini ancak Baransu'nun akşama kadar aç bırakıldığını ifade eden Nesibe Baransu, bu şartlar altında savunma yapılmasının mümkün olmadığını vurguladı.

Nesibe Baransu, eşinin avukatıyla haftalık görüşme süresinin 20 dakika olduğunu, belge alışverişi yapamadığını da söyleyerek, sağlıklı bir savunma hazırlayabilmek için duruşmanın ertelenmesini talep ettiklerini kaydetti.

 

Baransu için 52, Çoban için 31 yıl isteniyor

 

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçen yıl hazırlanan ve Mehmet Baransu ile Murat Şevki Çoban'ın şüpheli olarak yer aldığı iddianamede, MİT ''ihbar eden'' sıfatını taşıyor.

İddianamede, Mehmet Baransu'nun "Gülen'i Bitirme Kararı 2004'te MGK'da Alındı" başlıklı haberde, nitelik itibariyle gizli kalması gereken 25 Ağustos 2004 tarihli MGK toplantısı kararını manşetten yayınladığı ve bu yayınlarını ilerleyen günlerde de devam ettirdiği vurgulanıyor. Murat Şevki Çoban'ın da, Sorumlu Yazıişleri Müdürü olmasından kaynaklı olarak Baransu ile birlikte devletin güvenliği veya iç-dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgilerini basın yayın yoluyla ifşa ettiği öne sürülüyor.

Davada Mehmet Baransu hakkında 52, Murat Şevki Çoban hakkında 31 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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Taraf GazetesiMehmet BaransuMurat Şevki ÇobanGüleni bitirme kararı

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