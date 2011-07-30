Taraf yazarının kaleminden devre arkadaşı Özel

T24 - Taraf Gazetesi yazarı eski asker Namık Çınar, 9 Ağustos 2010'da kaleme aldığı yazıda, devre arkadaşı olan ve teamüllere göre genelkurmay başkanı olması beklenen Org. Necdet Özel’i şöyle anlatmıştı:



“Necdet Özel, Harb Okulu’ndan devre arkadaşım olur. Ben altıncı bölükteyken, o beşte idi. Ömrü boyunca eğitim alanlarının ve tatbikatların güneş ve rüzgârlarında ensesi ve elleri kavrulmuş, ‘emek adamı’ bir subay olan babası da, Harp Okulu Öğrenci Alayı’nın komutan yardımcısıydı. Fakat, ‘Albay Seyfettin Özel’in oğlu olmanın zorluklarını, hiç kimse Necdet Özel kadar bilemez ve hiç kimse o ölçülerde ve onun kadar zorda bir Harp Okulu öğrenciliği yaşamamıştır...



Harp Okulu’nu ve Harp Akademisi’ni ‘birincilikler’le bitirdi. Ve orgeneral olana kadar da, merdivende tırmandığı ne sayıda basamak varsa, hepsini yine birinciliklerle gerçekleştirmiştir.



Buraya kadarki söylediklerim Necdet Özel’in daha ziyade bireysel başarılarıydı ve kendisini ilgilendirirdi. Ama bundan sonraki söyleyeceklerim, artık Türkiye’yi ilgilendirmektedir. ‘Orgeneral Necdet Özel’, gerçekten de daha ilk gençlik yıllarından itibaren, ‘dengenin, vakaretin ve askeri olgunluğun simgesi’ olmuştur. Bu ülkenin gereksinimi olan ‘çağdaş general’i temsil etmektedir.



Bugüne kadar ‘hiçbir zamanda ve hiçbir zeminde’ ‘politik’ bir duruş sergilememiş, burnunu siyasete sokmayı marifet sanan generallerden olmamıştır. Olmadığı ve olmayacağı bir başka şey de; herhangi bir kliğin ya da siyasal grubun ‘adamı olmak’tır...



Anayasal tarzda, ‘yürütme’nin emrinde... Profesyonel askerlik mesleğine meftun biri olarak, ‘TSK’nın başında... ordusunu dış düşmana karşı, tam bir disiplinle harbe hazırlayacak... ‘özlenen yeni anlayış’ın mimarı olabilecek... Generali işaret etmekte ve çağrıştırmaktadır.

Özel'in tarihi konuşması



2010 YAŞ kararıyla 2. Ordu Komutanlığı’ndan Jandarma Genel Komutanlığı’na atanan Özel, 10 Ağustos 2010 tarihindeki devir teslim töreninde hukuka vurgu yapmış ve 'hukuk dışına çıkmadık' demişti. Emeklilik dilekçesini veren Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner de katıldığı devir teslim töreninde Özel’e bir plaket sunmuştu. İşte bir yıl önce (Özel’in yaptığı o tarihi konuşma: “Görev sürem içerisinde bölücü terörle mücadeleyi tamamen hukuk kuralları içinde yürüttük. Hukuk dışı hiç bir faaliyete izin vermedik. Basında yer alan her iddiayı büyük bir ciddiyet ve duyarlılıkla inceledik, soruşturduk ve ilgili makamları bilgilendirdik. Bir başka ifadeyle hiçbir şeyin üzerini örtmedik...”





