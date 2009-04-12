Taraf yazarına Alperen dayağı

BBP Genel Başkanı Yazıcıoğlu’nun ölümünün tartışıldığı programa katılan Taraf yazarı Kütahyalı, programdan sonra Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kayatuzu tarafından yumruklandı.



Taraf Gazetesi Köşe Yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünün tartışıldığı Kanal 7’deki “İskele-Sancak” adlı programın ardından, Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Mustafa Kayatuzu’nun saldırısına uğradı. Yediği yumruklarla baygınlık geçiren Kütahyalı, şikâyetçi oldu.



Erhan Çelik’in sunduğu “İskele-Sancak” programına eski Cumhuriyet Savcısı Gültekin Avcı, helikopter kazasında hayatını kaybeden BBP lideri Yazıcıoğlu’nun avukatı Kemal Yavuz, Deşifre programı Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ali Önel ve Taraf gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı konuşmacı olarak katıldı. “Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünün kaza mı suikast mı olduğu” konusunun tartışıldığı program, saat 02.00 sıralarında bitti. Program bittikten sonra Kanal 7’nin koridorları yumruklu bir kavgaya sahne oldu.



İddiaya göre; programı izleyen ve Kütahyalı’nın Yazıcıoğlu ile ilgili konuşmalarını beğenmeyen Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Mustafa Kayatuzu, birkaç arkadaşıyla birlikte Eyüp’teki Kanal 7 binasına geldi. Kayatuzu, programın bitmesinin ardından koridorda karşılaştığı Kütahyalı’yı yumruklamaya başladı.



‘El uzattım, yumruk yedim’



Aldığı yumrukların etkisiyle baygınlık geçiren Kütahyalı, görevliler tarafından Vakıf Gureba Hastanesi’ne kaldıralarak tedavi altına alındı. Önemli bir sağlık sorununun olmadığı öğrenilen Kütahyalı, taburcu edildikten sonra Eyüp Polis Merkezi’ne giderek şikâyette bulundu. Kütahyalı’nın başvurusu üzerine polis, Kayatuzu’nu aramaya başladı.



Kütahyalı, avukat Ergin Cinmen ile birlikte karakolda verdiği ifadede yaşadıklarını şöyle anlattı:



“Muhsin Yazıcıoğlu’nun suikasta kurban gidip gitmediğinin tartışıldığı programa davet üzerine katıldım. Programın bitiminin ardından Kanal 7’nin ikinci katındaki koridorda Mustafa Kayatuzu ile karşılaştım. Kendisini görür görmez nezaketen elimi uzatarak, ‘Merhaba Mustafa’ dedim. Bu şahıs benim yüzüme doğru birkaç yumruk attı.

Bu sırada yanındakiler şahsı benden uzaklaştırdı. Mustafa Kayatuzu’nun beklemediğim darbeleri nedeniyle bayılmışım. Beni darp eden, görev yapmamı engelleyen, fikirlerimi ifade etmemi istemeyen Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Mustafa Kayatuzu isimli şahıstan davacı ve şikayetçiyim. Bu saldırı olayı, bir gazeteci olarak bundan sonra görüşlerimi açıklama ve ifade etmemi engelleyecek tehdit mahiyetindedir.”



BBP’den üzüntü telefonu



BBP Genel Merkezi’nden alınan bilgiye göre, BBP Genel Sekreteri Yalçın Topçu, Kütahyalı’yı telefonla arayarak, olaydan duyduğu üzüntüyü bildirdi ve “Olayı kendime yapılmış gibi üzüntüyle karşıladım. Durumu Ocak Genel Başkanı’na bildireceğim” dedi. Ancak Kayatuzu’nun görevden alınmasına ilişkin bir girişimin söz konusu olmadığı belirtildi.



Polis, saldırıyla ilgili şikâyet üzerine Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Mustafa Kayatuzu’nu aramaya başladı.

