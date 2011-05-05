Taraf yazarı PKK saldırısını bir hafta önce yazmıştı

T24- Taraf Gazetesi yazarı Emre Uslu, bir hafta önce köşesinde "Kontrolsüz PKK grupları Karadeniz’de eylem yapabilir" uyarısında bulunmuştu.

Emre Uslu'nun gazetede yayımlanan (27 Nisan 2011) yazısı şöyle:



''Seçimler yaklaşırken herkesin kafasına aynı soru var: PKK terörü yeniden hortlar mı? Bu soru hem Kürt çevrelerinde hem de hükümet çevrelerinde en sık sorulan soru. Seçimin güveliğine ilişkin endişeli bekleyiş devam ediyor. Genel endişe özellikle Güneydoğu’ya yönelik. Özellikle Çukurca ve Uludere’de konuşlu birliklere yönelik PKK eylemleri olabilir.

Murat Karayılan Fırat Haber Ajansı’na verdiği son mülakatta PKK adına eylemsizlik sürecinin devam ettiğini ancak PKK unsurlarını operasyon nedeniyle tutmakta zorlandıklarını da ifade ediyor.

Burada kritik soru şu: Karayılan ve PKK içindeki barış isteyen grup şahin kanadı ne kadar kontrol edebilir? Bu soruyla ilişkili medyada gözden kaçan bir ayrıntı geçen hafta Kastamonu kırsalında PKK unsurlarına karşı yapılan operasyondu. O operasyon kritik çünkü son dönemlerde özellikle güvenlik bürokrasisi içinde konuşulan bir tehlikeli senaryoya işaret Senaryo şu:

PKK içinde özellikle bir kanat –ki bunların Türkiye’deki derin yapılarla ilişkisi olduğu iddia ediliyor- seçimler öncesinde Öcalan’a rağmen eylem yapabilir. Hatta bu eylemlerin Karadeniz Bölgesi’nde olabileceği ve amacının da Karadeniz’deki milliyetçi kesimleri harekete geçirmek olduğu ifade ediliyor. Bu noktada ikinci bir Reşadiye vakası yaşanabileceğini de belirtenler var. Bir başka yoruma göre PKK saldırısı eğer olursa Karadeniz’de polis birimlerine karşı olabilir. Çünkü diyor bu görüşü ileri sürenler, Öcalan ve Karayılan özellikle son demeçlerinde polisi hedef gösteriyor ve asker ve MİT ile anlaştıklarını ima ediyor. Zaten Samsun’un Ladik İlçesi’nde daha önce yapılan saldırı Emniyet’in kolektif hafızasında derin yara açmış durumda. Bu nedenle de Karadeniz Bölgesi’nde eylem beklentisi çok yüksek. İşte bu nedenlerle geçen hafta Kastamonu’da yapılan operasyon kritik bir sürecin habercisi olabilir. Zira operasyonla bir sonuç elde edilemedi.''