Taraf ve Aydınlık: Tekzipçi hâkimi reddediyoruz

Taraf ve Aydınlık gazeteleri, basın davalarına bakmakla görevli ve yetkili olan İstanbul’da Çağlayan Adliyesi’nde bulunan 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin gönderdiği tekzip metinleri nedeniyle hakim Onur Özsaraç hakkında reddi hakim talebinde bulunma kararı aldı.

Taraf gazetesinde yer alan haberde, "İktidarın beğenmediği her habere otomatik tekzip üssü gibi çalışan 2. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Onur Özsaraç için Taraf, reddi hakim talep ediyor” denilirken, Aydınlık gazetesindeki haberde de “İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Onur Özsaraç’ın adı, verdiği kanun tanımaz “tekzip” kararlarıyla “tekzipçi hakim”e çıktı. Aydınlık’ın haberlerine yönelik hakaret içeren tekzip metinleriyle ilgili bile yayınlanması kararı veren hakimle ilgili Aydınlık avukatları 11 kez reddi hakim talebinde bulundu” ifadelerine yer verildi.

Taraf: 'Böyle mahkemeyi reddediyoruz'

Taraf gazetesinde yer alan haberde şu ifadelere yer verildi:

Taraf, son aylarda hükümeti eleştiren her haber için otomatik tekzip mekanizması gibi çalışan 2. Asliye Ceza Mahkemesi hâkimi Onur Özsaraç hakkında reddi hâkim talebinde bulunuyor. Taraf’ın avukatı Veysel Ok, reddi hâkim talebine ilişkin dilekçesinde Taraf’ın haberleri hakkında onlarca gerekçesiz tekzip kararı veren Özrasaraç’ın “tarafsızlığını yitirdiğini” düşündüklerini ve Özsaraç’ın bundan sonra bakacağı Taraf gazetesi dosyalarının “hukuk güvenliği”nden endişe ettiklerini bildirdi. Taraf’ın gazetecilik faaliyetinin Özsaraç tarafından engellendiğine vurgu yapan avukat Ok, “Adil yargılama yapmayacağına kani olduğumuz, verdiği kararlarla eleştiri, bilgi alma, bilgiyi yayma haklarına kısıtlama getiren hâkim Onur Özsaraç’ın davalarımızdan çekilmesini istiyoruz, aksi olduğu halde reddi hakim talep etme zorunluluğu ortaya çıkmıştır” dedi.

'Yetkisini aştı'

17 Aralık soruşturması için aldığı “gizlilik” kararıyla da gündeme gelen hâkim Özsaraç’ın görev yaptığı 2. Asliye Ceza Mahkemesi, medyayla ilgili davaların itiraz mercii olarak görev yapıyor. Özsaraç ise özellikle son dönemlerde bağımsız medya için adeta bir tekzip mekanizması gibi çalışıyor. Hâkim Özsaraç, bugüne kadar Sulh Ceza Mahkemelerinin reddettiği belgeli haberler hakkında gerekçe göstermeksizin tekzip kararı verdi. Güngören’de oturduğu için Bakırköy Adliyesi’ne gitmesi gereken Bilal Erdoğan’ın başvurularını da işleme alan ve bu şekilde kendi yetki alanına girmeyen dosyalara da bakan Özsaraç, davaları Taraf aleyhine karara bağlamıştı. Özsaraç’ın yaptığı hukuksuzluk bununla da sınırlı kalmadı. 450 karakterden oluşan haber için kanuna aykırı olarak 5 bin karakterden oluşan tekzip metninin yayımlanması gerektiğine hükmetti.

Aydınlık: Tekzipçi hâkimi reddediyoruz!

Aydınlık’ta yer alan haberde ise şu ifadeler yer aldı:

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Onur Özsaraç’ın adı, verdiği kanun tanımaz “tekzip” kararlarıyla “tekzipçi hakim”e çıktı. Aydınlık’ın haberlerine yönelik hakaret içeren tekzip metinleriyle ilgili bile yayınlanması kararı veren hakimle ilgili Aydınlık avukatları 11 kez reddi hakim talebinde bulundu.

Basın davalarına bakmakla görevli ve yetkili olan İstanbul’da Çağlayan Adliyesi’nde bulunan 2. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Onur Özsaraç’ın verdiği kararlar, adının “tekzipçi hakim”e çıkmasına neden oldu. Başlığı ve içeriğinde hakaretler geçen “tekzip”in yayınlanmasına karar veren Özsaraç, Basın Kanunu’na aykırı kararlara imza atmaya devam ediyor.

Aydınlık’a yönelik son iki yıl içerisinde İstanbul yargı çevresinde bulunan sulh ceza mahkemelerine 29 adet tekzip metni başvurusu yapıldı. Bunlardan 21’i sulh ceza mahkemeleri tarafından reddedildi. Tekzip talep edenlerin bu karara itiraz etmeleri üzerine 18 dosyada bu itirazlar İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi ve tekzip metinlerinin Aydınlık’ta yayımlanmak üzere sorumlu müdüre tebliğine karar verildi. Mahkeme hakimi Özsaraç sadece 3 dosyada itirazları reddetti. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, sulh ceza mahkemelerinin kabul ettiği 8 tekzip kararına yönelik Aydınlık avukat itirazlarının 7’sini de reddetti.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, toplamda son iki yıldaki İstanbul yargı çevresindeki 29 tekzip talebinin 25’inin yayımlanmasına karar vermiş oldu.

'Hakaret dolu tekzipler'

Özsaraç’ın yayımlanması yönünde karar verdiği tekzip metinleri, Basın Kanunu’na aykırılıklar taşıyordu. Örneğin Turkuvaz Gazete Dergi Basın AŞ’nin Aydınlık ve sorumlu müdüre yönelik 3 farklı tekzip talebi, İstanbul 8. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. Şirketin itirazı üzerine İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, 8. Sulh Ceza Mahkemesi’nin kararları kaldırılarak tekzip metinlerinin yayımlanmasına karar verdi. Mahkemenin yayımlanması yönünde karar verdiği tekzipte başlığından metnine kadar Basın Kanunu’nun 14. maddesine aykırı olarak hakaret ifadelerine yer verilmişti. Tekzip metninin başlığı “Aydınlık Gazetesi’nin Karanlık Haberine Karşı Cevabımızdır”dı.

Özsaraç, İnsani Yardım Vakfı (İHH)’nın haberden uzun olan tekzip metninin de, Basın Kanunu 14. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Düzeltme ve cevap, ilgili yazıdan uzun olamaz” hükmüne rağmen, yayımlanmasına karar verdi. Aydınlık Gazetesi avukatları, Basın Kanunu hükümlerine aykırı tekziplerin yayımlanması kararı alan Onur Özsaraç hakkında 11 defa reddi hakim talebinde bulundu.