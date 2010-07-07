Taraf, Önder Aytaç'la yollarını ayırdı

T24 - Taraf’taki yazıları ve televizyon programlarındaki çıkışlarıyla dikkat çeken, Önder Aytaç’a görevine son verildiği akşam saatlerinde bildirildi..



Polis Akademisi üyesi ve Taraf Gazetesi yazarı Doç.Dr.Önder Aytaç, İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in kişilik haklarına saldırdığı için tazminat cezasına çarptırılmıştı. Medyaradar'ın özel haberine göre, Aytaç, tazminatı ödemeyince Perinçek’in avukatı haciz işlemi yaptı, evindeki bazı eşyalar haczedilmişti..





Ayrılığın sebebi bu sözler mi?



Taraf gazetesinin yollarını ayırma kararı aldığı Önder Aytaç 18 Haziran 2010'da Küre TV'de katıldığı Haber Aktüel programında şöyle demişti: Öcalan 'madem elinizde, alacaksınız karşınıza, dersiniz ki, 'eğer Türkiye'de bir ay içerisinde bir yaprak kımıldarsa, bu terörü bitirmezsen, seni idam ederim, seni asarım'. Bakın bakalım bu olayların hepsi bitmiyor mu! Bitmiyor mu! O zaman alır asarsınız, öldürürsünüz. O zaman geleceğli kurtarabilirsiniz.'



Aytaç'ın bu sözleri Taraf'ın bir başka köşe yazarı olan Halil Berktay başta olmak üzere gazetenin birçok yazarı tarafından ve Kürt sorunu konusunda hassasiyeti ile bilinen Günlük gazetesinde yayınlanan yazılarla protesto edilmişti.Yazılarda Taraf'ın yol ayrımında olduğuna dikkat çekilmişti.





