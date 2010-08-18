T24- Güngör Uras, Milliyet gazetesindeki köşesinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir televizyon programında TÜSİAD'a karşı sarf ettiği "taraf olmayan bertaraf olur" sözlerini değerlendirdi.



Uras, TÜSİAD'tan "Taraf olmayan bertaraf olur" ifadesiyle referandum kararını açıklamasını isteyen Erdoğan'ın aslında TÜSİAD'ın kararını bildiğini bu yüzden TÜSİAD'a kızdığını belirtti.

TÜSİAD'ın sivil toplum kuruluşu olarak siyasi görüş bildirmediğini, siyasi partilerle yakınlık kurmadığını belirten Uras, Başbakan Erdoğan'ın ısrarla kuruluştan taraf olmasını istediğinin altını çizdi.

Güngör Uras imzalı 'Taraf olmayan bertaraf' olmasın başlığıyla yayımlanan 18 Ağustos 2010 tarihli yazının tam metni şöyle:



Sayın R. T. Erdoğan, TV söyleşisinde TÜSİAD’ın ekonomi konusundaki eleştirilerinden rahatsızlığını ifade etti. ”Taraf olmayan bertaraf olur” diyerek, referandumda TÜSİAD’ın “evet”çilerden yana mı yoksa “hayır”cılardan yana mı olacağını açıkça ortaya koyması gerektiğini söyledi.

Sayın R. T. Erdoğan diyor ki, “TÜSİAD bu anayasayı beğenmiyorsa çıksın açıkça hayır desin, gerekçelerini de söylesin. Diyemiyorsa da çıksın açıkça ‘ben bu değişikliği destekliyorum’ desin. Taraf olmayan bertaraf olur çünkü.”

Sayın R. T. Erdoğan, TÜSİAD üyelerinin Anayasa değişikliğini destekleyip desteklemediğini konusunda bir açıklama yapmasını bekliyor. Dostum Ege Cansen der ki, “Karşındaki söyleyeceğini açıkça söyleyemiyorsa, ne söylemek istediğini anlamaya çalışmakta yarar vardır. Çünkü karşıdaki bir şeyler anlatmaya çalışıyordur. Anlamıyorum diyerek arkasını dönen yanlış yapmış olur. Önemli olan söylemek isteneni anlamaktır.”

Sayın R. T. Erdoğan, üstün zekâlı bir politikacıdır. TÜSİAD’ın ne söylemek istediğini çok iyi anlıyor da TÜSİAD’a onun için kızıyor.



Gözlerimin içine bak, anlarsın



TÜSİAD, Batı’da Türkiye için kaynatılan tencereleri, bu tencerelerde pişirilen yemekleri, tencerelerin altındaki ateşleri yakanları, tencerelerdeki aşı kepçe ile karıştıranları en iyi izleyen sivil toplum kuruluşudur. TÜSİAD’ın Washington’da temsilcisi var. ABD’nin Türkiye’ye, Türk Hükümeti’ne, Sayın R. T. Erdoğan’a nasıl baktığını izliyor, biliyor. Brüksel’de temsilcisi var, Çin’de temsilcisi var... Oralardakilerin Türkiye’de olan biteni nasıl değerlendirdiğini izliyor. Öğreniyor. Bu izlenimlere ve bu bilgilere dayalı olarak Sayın R. T. Erdoğan’a bir şeyler söylemek istiyor... İstiyor da söyleyemiyor.



Sayın R. T. Erdoğan çok iyi biliyor ki, TÜSİAD’ın yapısı itibariyle, üyelerinin bir araya gelerek evet veya hayır oyu verme konusunda karar almaları, sonra da bir siyasi parti disiplini içindeymişçesine tüm üyelerin karar doğrultusunda oy kullanmaları mümkün değil.

TÜSİAD’ın üyeleri kendi değerlendirmelerine göre oylarını kullanacaktır. Büyük sermaye çevreleri ile ve de TÜSİAD üyeleri ile yakın ilişkisi olanlar, seçimlerde AKP’ye oy atmadığını söyleyen bazı büyük sermaye grubu temsilcilerinin bile referandumda evet oyu kullanacaklarını açık açık söylediklerini belirtiyorlar. Bundan Sayın R. T. Erdoğan’ın habersiz olması imkânsızdır.

Açık anlatımıyla Sayın R. T. Erdoğan, TÜSİAD üyelerinin referandumda kullanacakları oy için dertlenmiyor. TÜSİAD üyelerinin sayısı belli. Bu üyelerin çoğunun evet oyu kullanacağı belli.

Sayın R. T. Erdoğan’ın bekleyişi, Batı dünyasına (ABD’ye, AB’ye) açık, o dünyadakilerin Türkiye’de politikalarını izleyen, gözleyen, Batı dünyasının Türkiye ile ilgili değerlemelerinde, çalışmalarından ve görüşlerinden yararlandıkları TÜSİAD’ın, açık olarak AKP’nin yanında yer almasıdır.

Ya benden ol, ya yok ol!



TÜSİAD, kuruluşundan bu yana bir siyasi partinin yanında yer almadı. Demokrasinin, serbest piyasa ekonomisinin gelişmesini savundu. Sayın R. T. Erdoğan tabii ki bunları biliyor. Ama bile bile son sözü söylüyor: “Benden taraf olun...

Yoksa yok olursunuz.”

Dün, geç saatlerde TÜSİAD yönetimi bir basın bülteni yayınladı. Bültende Sayın

R. T. Erdoğan’ın söylemleri ile ilgili değerlendirmeler yer alıyordu. Bazı çevrelerin “zehir zemberek bir cevap” bekleyişlerine karşılık TÜSİAD Yönetimi, “akılcı ve oldukça yumuşak” bir bildiri hazırlamıştır. TÜSİAD‘ın, TV’deki söylemlerine dayalı olarak Sayın R. T. Erdoğan’a karşı bir harekete geçmesi akılcı olamaz, mümkün değildir. Bu aşamada TÜSİAD’ın evet veya hayır oyu kullanacaklara yapacağı en büyük hizmet, değişikliklerin ne getirip ne götürdüğünü halka açık ve basitçe anlatmak olacaktır.