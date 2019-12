Taraf muhabiri Baransu, savcılığa 4 CD sundu

T24 - İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Turan Çolakkadı, "Balyoz Güvenlik Hareket Planı" iddialarına ilişkin, "Bu gibi durumlarda 2 savcı görevlendiriyoruz. İnceleme başlattık" dedi. Taraf muhabiri Mehmet Baransu da, plana ait olduğu belirtilen belgelerin de içinde bulunduğu 4 adet CD'yi savcılığa sundu.





Başsavcı Vekili Turan Çolakkadı, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinden ayrıldığı sırada basın mensuplarının konuya ilişkin soruları üzerine, gazeteleri ve belgeleri incelediklerini bildirdi.



Konuya ilişkin dilekçeler de bulunduğunu ifade eden Çolakkadı, "Bu gibi durumlarda genelde 2 savcı görevlendiriyoruz. İnceleme başlattık" diye konuştu.



Başsavcı Vekili Çolakkadı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Olcay Seçkin, saat 15.30 sıralarında Sultanahmet'teki İstanbul adliyesine geldi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ile yaklaşık 2 saat görüştükten sonra adliye çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çolakkadı, "Mutat görüşmelerimiz, tabii Taraf gazetesindeki şeyi de görüştük" dedi.



Bir gazetecinin, "Balyoz güvenlik harekat planı iddiaları ile ilgili soruşturma açıldı mı?" sorusuna Çolakkadı, "Araştırma safhasında. İnceliyoruz belgeleri. Taraf gazetesi muhabiri, yapılan haberle ilgili belgeleri teslim etti. Şu an belgeleri inceliyoruz" yanıtını verdi.



Çolakkadı, başka bir gazetecinin "2 savcı görevlendirmişsiniz, hangi savcılar?" sorusuna da "Şu anda inceleme safhasında. Şimdilik ismini vermeyelim de sonra açıklarız. Gazetede çıkan haberlerle ilgili ön inceleme yapıyoruz, daha sonra soruşturma evresine geçebiliriz. Şu anda belgeleri incelemeden bir şey diyemiyoruz" karşılığını verdi.



Adliye çıkışında, konuya ilişkin soruları yanıtlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin de "Başsavcı vekillerimizle doğal, rutin görüşmelerimizden birini yaptık" dedi. Engin, gazetecilerin "balyoz güvenlik harekat planı"na ilişkin sorularını ise yanıtsız bıraktı.





Taraf muhabirinden 4 CD



Taraf muhabiri Mehmet Baransu da, plana ait olduğu belirtilen belgelerin de içinde bulunduğu 4 adet CD'yi savcılığa sundu.



Adliyeye hakim ve savcıların kullandığı üst kapıdan giriş yapan Baransu, Çolakkadı'nın kendisinden istediği belgelerin içinde bulunduğu orijinal CD'leri getirdiğini dile getirerek, çantasından çıkardığı 4 adet CD'yi gazetecilere gösterdi.





Suç duyurusu



Bu arada, sanatçı Lale Mansur'un da aralarında bulunduğu 13 kişi de, planı hazırladıkları öne sürülen kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine gelen grup, suç duyurusu dilekçesini İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu.



Adliye çıkışında grup adına bir açıklama yapan Lale Mansur, "Darbelere karşı 70 Milyon Adım Koalisyonu" olarak suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, dilekçeyi İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Turan Çolakkadı'ya sunduklarını söyledi.



Adliyede güzel bir şekilde karşılandıklarını ve dilekçelerinin işleme konulduğunu ifade eden Mansur, 23 Ocakta "Kozmik sırlar açıklansın suçlular yargılansın" diye Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yapmayı planladıklarını ve bu yürüyüşe şimdi "Balyoz Güvenlik Harekat Planı"nı da eklediklerini kaydetti.



Suç duyurusu dilekçesinde, emekli Oramiral Özden Örnek, emekli Orgeneraller İbrahim Fırtına, Çetin Doğan ve Ergin Saygun hakkında TCK'nın ilgili maddeleri uyarınca dava açılması istendi.





TGB'den açıklama geldi



Bu arada Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya, "Balyoz Güvenlik Harekat Planı"na ilişkin haberlerde birliğin adının da geçtiğini belirterek, "2006 yılında kurulan TGB, nasıl olur da 2003 yılı içindeki darbe planlarına iştirak edebilir" dedi.





Bir grup TGB üyesi, Taraf gazetesinin Ankara Bürosu önünde toplanarak gazeteyi protesto etti. Mustafa Kaya, "Balyoz Güvenlik Harekat Planı" başlığıyla verilen haberde, "koordinasyon sağlanacak kurumlar arasında TGB'nin de sayıldığı" belirtti.





Habere göre, planın 2003 Mart ayında hazırlanıp bittiğini kaydeden Kaya, "Şimdi insan aklına seslenerek soruyoruz. 19 Mayıs 2006 yılında kurulan TGB, nasıl olur da daha kurucularının bile aklında böyle bir isim yokken 2003 yılı içindeki darbe planlarına iştirak edebilir" diye konuştu.







Gözaltına alınacak gazeteciler listesi



Birinci Ordu Komutanı Çetin Doğan tarafından hazırlanan Balyoz darbe planında gazetecilere ilişkin ayrıntılar da yer alıyor. Gazetecileri iki gruba ayıran cunta, tutuklanacak 36 gazetecinin ismini sayarken, 137 gazeteciden de faydalanmayı umuyor.





İşte cuntanın tutuklamayı düşündüğü 36 gazeteci: Abdullah Aymaz, Abdullah Yıldız, Abdurrahman Dilipak, Ahmet Altan, Ahmet Taşgetiren, Akif Emre, Ali Bayramoğlu, Ali İhsan Karahasanoğlu, Cengiz Çandar, Ekrem Dumanlı, Emre Aköz, Etyen Mahçupyan, Fehmi Koru, Gülay Göktürk, Haluk Örgün, Hasan Celal Güzel, Hasan Karakaya, Hidayet Karaca, Hrant Dink, Hüseyin Gülerce, Kazım Güleçyüz, Mehmet Altan, Mehmet Ocaktan, Murat Belge, Mustafa Erdoğan, Mustafa Kaplan, Mustafa Karaalioğlu, Nazlı Ilıcak, Nuh Gönültaş, Perihan Mağden, Sadık Albayrak, Serdar Arseven, Sibel Erarslan, Umur Talu ve Yavuz Bahadıroğlu.





137 gazeteciden faydalanmayı umdular



Orgeneral Çetin Doğan’ın başında bulunduğu cuntanın hazırladığı darbe planında 137 gazeteciden “faydalanılması” hedefleniyor. “Harekât Planına Kamuoyu Desteği Sağlanmasında Faydalanılacak Medya Mensupları” başlıklı belgede adı geçen gazetecilerin darbe planından haberdar ya da herhangi bir şekilde TSK ile ilişkili olduğu yönünde hiçbir ifade mevcut değil. Listedeki isimlerin darbe planlayan grubun zihnindeki “muhtemel destekçiler” olduğu anlaşılıyor. Liste aynen şöyle: Abbas Güçlü, Adnan Bulut, Ali Baransel, Ali Can Değer, Ali Kırca, Ali Sirmen, Alper Turgut, Altemur Kılıç, Arslan Bulut, Ayşe Nur Bulut, Ayşe Nur Arslan, Ayşe Özgün, Baki Şehirlioğlu, Behiç Kılıç, Bekir Coşkun, Bülent Özdemir, Can Ataklı, Cem Aydın, Cüneyt Arcayürek, Coşkun Kırca, Emin Çölaşan, Enis Berberoğlu, Erdal Güven, Erdal Şafak, Erdem Arif Sürek, Ergün Ayaz, Erol Manisalı, Erol Mütercimler, Ertuğrul Özkök, Esin Dalay, Faruk Kırtay, Fatih Altaylı, Fatih Çekirge, Fikret Bila, Filiz Güler, Gül Sülün, Güler Kömürcü, Gündüz Aktan, Güneri Civaoğlu, Güngör Mengi, H. İbrahim Büyükfuran, Hakan Aygün, Haluk Şahin, Hasan Pulur, Hasan Ünal, Hayati Arıgan, Hayrullah Mahmud, Hikmet Bila, Hulki Cevizoğlu, İbrahim Yıldız, İclal Aydın, İlhan Selçuk, İlker Sarıer, İsmail Küçükkaya, İsmail Polat, İsrafil K. Kumbasar, Kadri Gürsel, Kemal Yavuz, Kemal Yurteri, Kerim Can Kamal, Levent Gençelli, Leyla Umar, Mehmet Ali Kışlalı, Mehmet Faraç, Mehmet Güler, Mehmet Soysal, Mehmet Şehirli, Mehmet Tezkan, Mehmet Yakup Yılmaz, Melih Aşık, Metehan Demir, Metin Uca, Mine Kırıkkanat, Mine Şenocaklı, Muharrem Sarıkaya, Murat Çelik, Murat Demirel, Murat Yetkin, Mustafa Bağdiken, Mustafa Balbay, Mustafa Mutlu, Mümtaz Soysal, N. Oktay Apaydın, Nail Güreli, Namık Kemal Zeybek, Necati Doğru, Necdet Sevinç, Nejdet Çokan, Nuray Başaran, Nuri Çolakoğlu, Nuri Elibol, Nuri Sefa Erdem, Oktay Ekşi, Olga Ünaydın, Orhan Birgit, Orhan Saat, Özdemir İnce, Rahmi Turan, Rıza Zelyut, Ruhat Mengi, Ruşen Çakır, Sabahattin Önkibar, Saygı Öztürk, Sedat Ergin, Sefer Darıcı, Serdar Akinan, Serhat Alaattinoğlu, Soner Yalçın, Sultan Uçar, Süheyl Batum, Süleyman Arat, Şenol Demirci, Şükran Pakkan, Şükrü Küçükşahin, Taki Doğan, Taşkın Şenol, Tayfun Devecioğlu, Taylan Sorgun, Tufan Türenç, Tuncay Özkan, Ufuk Büyükçelebi, Uğur Cebeci, Uğur Dündar, Uğur Şefkat, Ümit Özdağ, Ümit Zileli, Ünal İnanç, Yalçın Bayer, Yalçın Bel, Yaşar Nuri Öztürk, Yavuz Gökalp Yıldız, Yazgülü Aldoğan, Yılmaz Özdil, Yücel Yener, Zafer Mutlu, Zafer Tokuş, Zekeriya Beyaz ve Zübeyir Kandıra.