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Taraf Gazetesi'nin manşetine hükümetten ilk yorum

Çiçek: Ayak üstü beyanlar doğru değil

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, "Fatih Cami’nin bombalanacağı" yönünde basında yer alan haberlere ilişkin "Gerekli araştırma yapmadan konuyla ilgili değerlendirme yapmanın yanlış ve eksik olacağını" söyledi.Milliyet gazetesinin haberine göre Gölbaşı HASVAK Devlet Hastanesi Semt Polikliniği’nin açılış törenine katılan Çiçek, törene gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.Taraf Gazetesi’nin "Fatih Cami bombalanacaktı" haberine ilişkin bir soru üzerine Çiçek, son zamanlarda bu tip yayınlar yapıldığını belirterek, "Böyle haberler gündeme geliyor, ancak bunun gerçekliği nedir, bunu tam bilmeden, gerekli araştırma yapılmadan ve konuyla ilgili açıklamaların tümünü görmeden bir değerlendirme yapmak yanlış ve eksik olur" dedi.Türkiye’nin yaşadığı en büyük sıkıntının başında bilgi kirliliği geldiğini ifade eden Çiçek, şunları kaydetti: "Bir konu gündeme geliyor, bu konuyla ilgili benim söylediğim, tüm unsurlar ortaya konulmadan değerlendirme yaptığımızda, bunu da siyasetin gündemine oturttuğumuz da vatandaşın kafası karışıyor. Toplum daha farklı değerlendirmelerin içine itiliyor. Onun için bu konu önümüzdeki günlerde konuyla ilgili olanlar varsa ilgili kurumlar belki bir açıklama yapar. Ondan sonra değerlendirme yapmayı tercih ederim. Kaldı ki bu tip haberler zaten basın yoluyla veya bir şekilde gündeme geldiğinde yargı makamları suç teşkil eden bir yanı varsa inceliyor ve araştırıyorlar. Dolayısıyla işin bir de o yanını görmek gerekir. Sabırla beklemek bence daha doğru olur."Söz konusu eylem 2003 tarihini işaret ediyor, bu konuda ne düşünüyorsunuz" sorusu üzerine de Çiçek, "Neticede bir sıfatımız var ve sorumluluk taşıyoruz. Mikrofonlar uzatıldığında ayak üstü bu konularda beyanda bulunmak bence çok doğru değil. Sadece beyanat vermek değil, vatandaşımız açısından da bilgi kirliliğine sebebiyet verecek açıklamalardan da kaçınmamız lazım" yanıtını verdi.