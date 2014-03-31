Taraf gazetesinin internet sitesi hacklendi

Taraf gazetesinin internet sitesi siber saldırı sonucu çöktü. Taraf'ın web sitesine girenler, "Geçici olarak hizmet verememekteyiz. En kısa zamanda tekrar yayında olacağız" uyarısıyla karşılaşıyor.

Taraf Gazetesi hacker saldırısı sonrası internet sitesine şu yazıyı koydu:

Gazetecilikten, özgürlükten ve Taraf'tan korkan alçaklar

Taraf internet sitesi son bir haftadır organize bir saldırı altında. Demokratik seçimden, gazetecilikten, özgür medyadan korkan alçaklar bugün yine bir saldırı gerçekleştirirek, sitemizi hacklediler.

Başardıklarını sanıyorlar kaybettiler. Taraf’tan özgür habercilikten ne kadar korktukları da ortaya çıktı. Bize ne kadar güçlü olduğumuzu bir kez daha gösterdiler. Siber değil, süper askerler, tetikçiler gönderseniz fayda etmez.

Taraf’ı susturamazsınız. Kısa sürede tekrar yayındayız…

