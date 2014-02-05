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Taraf gazetesine darbe suçlamasıyla soruşturma

Mehmet Baransu ve Emre Uslu imzalı haberler gerekçe gösterilerek Taraf ve yazarlarının emniyet ve yargı içindeki illegal bir oluşumla bağlantılı olduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı

05 Şubat 2014 11:50

Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 10. maddesiyle yetkili savcılık, Taraf ve sorumluları hakkında darbe suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Soruşturmaya neden olan suç duyurusu, Sakarya Adalet Platformu adlı bir grup tarafından İmdat Geyve adına yapıldı. Yıldıray Oğur, Ali Karahasaoğlu, Alper Görmüş ve Cem Küçük'ün yazılarına dayanılarak yapılan suç duyurusunda Taraf'ta yayımlanan haberlerin Türkiye'de "kaos" çıkartmak amaçlı olduğu iddia edildi ve aşağıdaki suçlamalar peş peşe sıralandı:

"Türkiye'de kaos çıkarmak, anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs etmek ve edenlere yardım etmek, yasama yürütme ve yargının faaliyetlerini engellemek, hukuka ve kanunlara alenen uymamak ve uymamayı teşvik etmek, halkı kin nefret ve düşmanlığa sevk etmek, çıkar amaçlı organize suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak, kaosa sebep olmak, insanları korkutmak, ekonomik ve toplumsal krizlere sebebiyet vermek, insanlığa karşı işlenen suçlardan (TCK 77. madde) topluma karşı baskı, işkence yapmak, görevi kötüye kullanmak."

Suç duyurusunda 28 Kasım - 5 Aralık 2013 arasında yayımlanan "Gülen'i bitirme kararı 2004'te MGK 'da alındı", "Hükümete ters düşen cemaatler fişleniyor" "Ne sızdırması! Fişlemeleri Başbakanlığa bildirdiler" başlıklı Mehmet Baransu ve Emre Uslu imzalı haberler gerekçe gösterilerek Taraf ve yazarlarının emniyet ve yargı içindeki illegal bir oluşumla bağlantılı olduğu iddia edildi. Dilekçede, bu haberlerin yalan olduğunun ortaya çıktığı ancak Taraf'ın bilinçli olarak bu düzeltmeleri yayımlamadığı savunuldu.

 

Köşe yazıları soruşturmaya dayanak oluşturdu

 

Türkiye yazarları Yıldıray Oğur, Alper Görmüş, Akit yazarı Ali Karahasanoğlu ve Yenişafak yazarı Cem Küçük'ün köşe yazıları da iddialara delil olarak gösterildi. Taraf ve yazarlarına isnat edilen iddialar bununla da bitmiyor. İddialara göre, 7 Şubat MİT krizinden de Taraf ve yazarları sorumlu. Dilekçede, Mehmet Baransu'nun "Daha evdeki bavulu açmadım. Bu klasörde olan belgeydi" tweet'inden de "tehdit" olarak bahsedildi. Ayrıca Taraf'la birlikte hareket ettiği iddia edilen illegal oluşumun kamuoyunda Gülen cemaati adına hareket ediyormuş gibi göründüğü belirtilerek, aslında cemaatin de bu oluşumdan rahatsız olduğu iddia ediliyor.

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