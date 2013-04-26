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Taraf gazetesinde, Tayiz ve Esayan'ı görevden alan Başar Arslan'a tepki

Taraf gazetesinde, Kurtuluş Tayiz'in görevden alınmasının ardından Genel Koordinatör Markar Esayan'ın da görevine son verildi. Karar üzerine tüm yazarlar gazetenin sahibi Başar Arslan'a tepki gösterdi

26 Nisan 2013 17:55

Taraf gazetesinde Yazıişleri Müdür Kurtuluş Tayiz ve Genel Koordinatör Markar Esayan'ın görevine son verilmesinin ardından yazarlar Taraf gazetesinin sahibi Başar Arslan'a bildiri yolladı. Bildiride "Taraf gazetesi yazarları ve çalışanları olarak yazıişlerine yönelik bu tasarrufunuzu geri almanızı istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Taraf Gazetesi'nin sahibi Başar Aslan'ın gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Oral Çalışlar'ın bilgisi dışında Yazıişleri Müdür Kurtuluş Tayiz'in görevine son vermesi üzerine Aslan'a tepkiler büyüyor.

Medyatava'nın haberine göre, gazetede Tayiz'in görevden alınmasının ardından Genel Koordinatör Markar Esayan'ın da görevine son verildi.

Bu gelişme üzerine gazetenin yazarları ortak bir bildiri hazırlayarak, Oral Çalışlar'a rağmen alınan bu kararı kabul etmediklerini, gazetenin bugüne kadar editoryal bağımsızlığa saygılı bir çizgisi olduğunu ve böyle kalması gerektiğini dile getirdiler.

Bildiride imzaları bulunan, Melih Altınok, Yıldıray Oğur, Ceren Kenar, Tuncer Köseoğlu, Alper Görmüş gibi yazarların Başar Aslan'ın kararından vazgeçmemesi durumda gazetede yazmayı sonlandıracakları konuşuluyor.

İşte Taraf Gazetesi yazarlarının Başar Aslan'a yazdıkları o bildiri:

Sayın Başar Arslan,

Taraf Yazıişleri Müdürü Kurtuluş Tayiz'i, Genel Yayın Yönetmeni Oral Çalışlar'a rağmen görevden almanızı gazetecilik meslek adabıyla bağdaştıramadık. Taraf bugüne kadar editoryal bağımsızlığa saygılı bir çizgi izledi. Böyle kalmasını önemsiyoruz. Taraf gazetesi yazarları ve çalışanları olarak yazıişlerine yönelik bu tasarrufunuzu geri almanızı istiyoruz.

Yazıişlerinin editoryal bağımsızlığının sağlanması bizler için de, Oral Çalışlar'ın göreve dönmesi için de hayati önemdedir.

Taraf'ın geleceği için gereğini yapmanız umuduyla...

Murat Belge, Alper Görmüş, Halil Berktay, Hidayet Şefkatli Tuksal, Gürbüz Özaltınlı, Mithat Sancar, Akın Özçer, Melih Altınok, Roni Marguiles, Kurtuluş Tayiz, Yıldıray Oğur, Oya Baydar, Markar Esayan, Ceren Kenar, Gülengül Altınsay, Tuğba Tekerek, Tuncer Köseoğlu, Demiray Oral, Erol Katırcıoğlu, Bekir Ağırdır, Pelin Cengiz, Ferhat Kentel, Tan Oral, Cahit Koytak, Vahap Coşkun, Ertan Altan, Gülden Tümer.

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