Taraf gazetesi yazarı Kaplan AKP'den aday mı olacak?

T24- Taraf gazetesinin başörtülü yazarı Hilal Kaplan, gazeteden sürpriz ayrılık kararı ile şaşırttı. Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunu Kaplan'ın AKP'den milletvekili aday adayı olup olmayacağı tartışılıyor.

Bugünkü (16 Mart 2011) köşesinde yayımlanan "Başörtülü vekil istiyoruz" başlıklı yazısında Kaplan, "Biz yolu açmak için elimizden geleni yapacağız" diyerek vekil olacağının işaretlerini verdi.

İşte Hilal Kaplan’ın vedası:

"Ne yapalım, isteyenin bir yüzü... Meclis’te başörtülü vekil istiyoruz. Seçimlerden sonra kurulacak meclis yeni anayasa yapımına öncülük edecek. Yani bir anlamda "kurucu meclis" olma özelliğini taşıyacak. Bu yüzden Türkiye’deki tüm toplumsal kesimlerin o mecliste yer bulması elzem.



Artık vaktidir





İlk başörtülü vekilimiz Merve Kavakçı, meclisten başbakanın "Burası devlete meydan okunacak yer değildir. Bu hanıma haddini bildiriniz" cümlelerine eşlik eden, çocuklar gibi şen "Dışarı!" diye bağıran diğer bazı vekillerin alkışları arasında kovulmuştu. Birisi de çıkıp o başbakana "Esas burası millete meydan okunacak yer değildir, sen haddini bil!" demedi, diyemedi... Ancak artık vaktidir.

Yolu açacağız

Meclis içtüzüğünde başörtüsünü yasaklayan herhangi bir ibare yok, zaten Yüksek Seçim Kurulu da bu yüzden başörtülü vekil başvurularını kabul ediyor.

Evet, siyasette her şey olabilir. Biz yolu açmak için elimizden geleni yapmaya razıyız. Bu ihtimali gerçeğe dönüştürmekse en çok cesur açılımlarıyla nam salmış bir kitle partisine yakışır sanırım...

Veda ama "elveda" değil

Bazen hiç beklemediğiniz biranda kendinizi bir yol ayrımında buluyorsunuz ve bazen büyümek için bir parçanızı geride bırakmanız gerekiyor...

Tarafta yazdığım süre boyunca ne çok şey öğrendim, bir başlasam bu yazının gövdesinin kaldıramayacağı kadar teşekkür etmem lazım.



Minnettarım, her dâim, Hilâl Kaplan

(Bir Taraf okuru)