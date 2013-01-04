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Taraf'ın patronu Başar Arslan gazetenin satılacağı iddiası için ne dedi?

Taraf'ın sahibi Başar Arslan, 'gazeteyi Dinç Bilgin ve Alattin Kaya'ya satmayı planladığı' iddiasını yalanladı...

04 Ocak 2013 16:41

Hazal Özvarış 

 

Taraf Gazetesi Kurucu Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan, Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Yasemin Çongar ve NeşeDüzel'in istifaları ardından gazetenin sahibi Başar Arslan'ın Taraf'ı satmayı planladığı iddia edildi. T24'e konuşan Başar Arslan, "İddialar tamamen yalan, yazılanların gerçekle hiçbir alakası yok" dedi. 

Medyatava, istifalar ardından Taraf'ın tirajını artırmayı başarmasına rağmen gazetenin sahibi Başar Arslan'ın mali krizden çıkışının yolunu bulamadığı ve gazeteyi satmayı planladığı iddiasına yer verdi.

İmzasız yayımlanan haberde, Sabah-ATV Grubu'nun eski patronu  Dinç Bilgin ve Zaman gazetesinin eski imtiyaz sahibi Alaattin Kaya'nın Taraf gazetesine talip oldukları yazıldı. İddiaya göre, "Kaya ve Bilgin, Başar Arslan'la görüştü ve görüşmeler olumlu geçti."  

T24'e konuşan Başar Arslan ise iddiaları yalanladı. "Yazılanların gerçekle hiçbir alakası yok" diyen Arslan, "Satış iddiaları asılsız" açıklamasını yaptı.

 

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