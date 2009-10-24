Taraf gazetesi NTV'den özür diledi

T24- NTV ile Taraf gazetesi arasındaki haber krizi sona erdi. Taraf gazetesi, "NTV, Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterini cep telefonuyla arayarak düşürdü" şeklindeki haberi için hem NTV'den hem de okurlarından özür diledi. İddiaların gerçek dışılığı, telefon kayıtlarından ortaya çıktı. Gazete, "Telekomünikasyon İdaresi Başkanlığı'nın kayıtlarının yanlış olduğunu" yazdı.













NTV, Taraf gazetesinin "Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopteri NTV santralinden "kazadan önce" 139 defa arandı" haberine gazetenin kullandığı belge ile dün yanıt verdi.

Bu belge, NTV'nin Muhsin Yazıcıoğlu'nu taraf'ın iddia ettiği gibi 14.34'te yani 'kazadan önce' değil saat 16.34'da aradığını gösteriyordu.



Çünkü Taraf gazetesinin elinde bulunan kayıtlar İngiltere Greenwich'e göre ayarlanan GMT'ye göreydi. Türkiye saati ile GMT arasında 2 saat fark var.

NTV'ye göre, Taraf gazetesi GMT saatini yok sayarak NTV'yi suikastle suçladı. Ve bugün Taraf gazetesi hatasını kabul etti, NTV'den özür diledi:

"Hiç mızıkçılık yapmayacağız. Haksız olduğumuzu anladığımız anda bunu hemen söyleriz. NTV'den ve okurlarımızdan özür dileriz."

Ahmet Altan

Taraf Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

Taraf gazetesi, Telekomünikasyon İdaresi Başkanlığı'nın kazayı araştıran savcılara gönderdiği kayıtlardan yola çıkılarak haberin yapıldığını ancak bu kayıtların yanlış olduğunu yazdı.











Haberde, Telekomünikasyon İdaresi Başkanı Fethi Şimşek'in de "Taraf'ın haberi üzerine hatamızı fark ettik. NTV'nin kayıtları GMT üzerinden tutulmuş biz ise türkiye saati ile kaydetmişiz" diyerek NTV'nin açıklamasını doğruladığı belirtildi, "NTV haklı, biz haksızız. Yazıcıoğlu'nun helikopter kazası öncesi NTV tarafından arandığı doğru değil. Aramalar kazadan sonra" denildi.

Haberde NTV'nin dün internet sitesinde kullandığı logoya da yer verildi, "NTV Taraf'la dalga geçti. Haklıydı" denildi.