Taraf Gazetesi Koşaner'den özür diledi

T24 - Taraf gazetesi dün attığı manşetin gerçek olmadığı ortaya çıkınca bugün ilk sayfadan düzeltme ve özür yayınladı...
Gazetenin manşetinde eski Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner'in Silivri’ye Balyoz davasını izlemeye gittiği yazılmıştı.
Taraf, bugün ilk sayfasından yayınladığı düzeltme ve özürde "Kayıtları gördü Silivri'ye koştu" başlıklı manşeti "ajanstan gelen haberi yanlış yorumladık" diyerek açıkladı. Gazete "davayı izlemeyen Koşaner'den ve okurlarımızdan özür diliyoruz" diyerek hatasını telafi etmeye çalıştı.