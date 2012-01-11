-Taraf Gazetesi halka açılacak İSTANBUL (A.A) - 11.01.2012 - Halka açılma kararı alan Taraf Gazetesinin ödenmiş sermayesi 10,5 milyon liraya yükseltilecek. Taraf Gazetecilik Sanayi ve Ticaret AŞ'den yapılan açıklamada, 15 Kasım 2007'de Türkiye genelinde günlük gazete basım, yayın ve dağıtım faaliyetlerine başlayan Gazetenin halen 8 milyon lira olan ödenmiş sermayesinin, yarın ve 13 Ocak Cuma günleri ihraç edilecek 2,5 milyon liralık bedelli paylarla 10,5 milyon liraya yükseltileceği, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 6 Ocak 2012 tarihli kararıyla kayda alınan hisselerde her bir payın bedelinin 3,90 TL ve 4,30 TL aralığında olacağı bildirildi. Halka arz ile şirket faaliyetlerinin geliştirilerek büyümeyi destekleyecek işletme sermaye ihtiyacının sağlanmasının hedeflendiği vurgulanan açıklamada, halka arz gelirinin öncelikle değerlendirileceği alanlara ilişkin şunlar kaydedildi: ''Çankırı Korgun'da Ankara bölge baskısını yapacak yatırımımızın hayata geçirilmesini sağlayacak finansal destek olarak, Trabzon'da Karadeniz bölge baskısını yapacak yatırım ve projelendirmenin yapılmasında, spor ve ekonomi alanlarında sektörel bazlı gazeteler çıkarılarak 3 gazetenin yaratacağı sinerjiyle daha geniş reklam veren kitlesine ulaşılmasında, kağıt alımlarının yurt dışından doğrudan üreticiden avantajlı koşullarda temininin sağlanmasında, gazete satışını artıracak promosyonların yapılmasında, televizyon ve benzeri reklam mecralarında gazetenin reklamının yapılarak satışın desteklenmesinde, kurumsallaşma için gerekli organizasyonu kurma ve desteklemede, gazetenin sayfa sayısının ve sektör eklerinin artırılmasında, (halihazırda sadece kitap eki mevcutken bunun emlak, seyahat, otomobil gibi sektör ekleriyle desteklenmesinde) kullanımı planlanmaktadır.'' Açıklamada, Taraf Gazetesinin halka arzını operasyonel anlamda destekleyen konsorsiyum liderinin Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ olduğu, konsorsiyum üyelerinin Garanti Yatırım Menkul Değerler, Vakıf Yatırım Menkul Değerler, Gedik Yatırım Menkul Değerler, Ziraat Yatırım Menkul Değerler, Anadolu Yatırım Menkul Değerler, Camiş Menkul Değerler, Deniz Yatırım Menkul Değerler ve Tera Menkul Değerler olduğu bildirildi.