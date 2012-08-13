Taraf: Bu Başbakan'a yazıklar olsun

Taraf gazetesi, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Suriye ile kriz yaşanırken Myanmar'a gitmesini eleştiren köşe yazarları ile bu yayınların sahibi medya patronlarına ''Yazıklar olsun'' diyen Başbakan Tayyip Erdoğan'a kendi üslubuyla cevap verdi. Taraf, Erdoğan'ın sözlerini ''Bu Başbakan'a yazıklar olsun'' başlığıyla verdi.

Taraf gazetesinin haberi şöyle:

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı iftar yemeğinde yaptığı konuşmada, isim vermeden, eşi Emine Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun Burma gezisini eleştiren köşe yazarlarına sert tepki gösterdi. Önceki günkü yazısında Davutoğlu’nun Burma gezisine katılmasını eleştiren Radikal gazetesi köşe yazarı Cüneyt Özdemir, dünkü yazısında bu kez Erdoğan’a yüklendi: “Başbakan Erdoğan’ın kötü bir huyu var. Eleştirilmeye hiç gelemiyor.”



Davutoğlu’nu eleştirdi



Cüneyt Özdemir, Radikal gazetesinde yayımlanan “Arakan’a ziyaretin gereği var mı?” başlıklı yazısında Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun Burma gezisini şu sözlerle eleştirdi: “Emine Erdoğan kızıyla beraber dünya meselelerini yakından takip ediyor ve samimi duyarlılığını hiçbir devlet başkanının eşinde görülmediği şekilde dile getiriyordu. İlişkiler bu düzeyde olunca hiçbir devlet de kalkıp ‘Türkiye’nin ne işi var o kamplarda’ diye sormuyor, soramıyordu. Keşke Arakan ziyareti de bu kapsam içinde kalsaydı. Bugün Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı’nın büyük bir işgüzarlıkla eşlik ettiği bir başbakan eşindense, kızı ile Arakan’a giden gerçek bir sivil toplum gönüllüsü portresi uluslararası düzeyde çok daha güçlü kalacaktı. Davutoğlu’nun heyete katılması bu görüntüyü bozdu.”

Bu köşe yazısının ardından Başbakan Erdoğan, önceki gece AKP İstanbul İl Başkanlığı’nın geleneksel iftar programında medyayı ve köşe yazarlarını eleştirdi.



Patrona ‘Çalıştırmayın’ çağrısı



Başbakan Erdoğan, yaptığı açıklamada, “Şimdi çıkmış birileri yazıyor, ne diyor; ‘Dışişleri Bakanı’nın Mynmar’da ne işi var? Başbakan’ın kızının, hanımın gidişini anlıyorum da Dışişleri Bakanı oraya niye gidiyor?’ Ben buradan o medya patronuna yazıklar olsun diyorum; bu adamları köşe yazarı olarak nasıl tutuyorsunuz? Bu tür hedefi, aşkı, heyecanı olmayan insanların eline kalem vermişsin, köşe teslim etmişsin. Bu milletin dertleriyle dertlenen kalemler değildir bunlar” dedi.



Erdoğan’ın kötü huyu



Başbakan’ın isim vermeden eleştirdiği köşe yazarı Cüneyt Özdemir dün kaleme aldığı “Başbakan’ın yürek hoplatan geceyarısı telefonları!” başlıklı köşe yazısında ise Erdoğan’ı eleştirdi ve şunları yazdı: “Başbakan Erdoğan’ın kötü bir huyu var. Eleştirilmeye hiç gelemiyor. Mesela köşenizde Başbakan Erdoğan’ın hoşuna giden bir şey yazarsanız muhabbetle bir gece yarısı sizi arayıp içten konuşmaktan çekinmiyor ancak hoşuna gitmeyen bir eleştiri okuyunca hemen ‘birtakım medya’ya transfer oluyorsunuz. Bakınız: En son Dışişleri Bakanı’nın Myanmar seferini eleştiren köşe yazarınız!...”

Taraf ’a konuşan Cüneyt Özdemir ise, Başbakan Erdoğan’ın sert açıklamalarıyla ilgili, “Allah aşkına ne diyebilirim ki” yorumunu yaptı.