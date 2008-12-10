Taraf-Birgün ‘polis gazeteci’ polemiği

Taraf ve Birgün gazeteleri geçtiğimiz aylarda çok sert bir polemiğin içine girmişti. Taraf yazarı Etyen Mahçupyan, Birgün’ü “Ergenekon’a karşı tavır almadığını” öne sürerek “sol cemaat” diye adlandırmış, “ırkçılık ve faşizm” ile ilişkilendirmişti



Birgün’ün buna cevabı ise çok sert olmuş; gazete “Zorunlu bir açıklama” başlığı ile “Bu ahlaksızca ortaya atılan saçmalığa cevap vermek elbette abesle iştigal olur. Ama kendilerini köpeksiz köyde değneksiz dolaşmanın rehavetine kaptıran Mahçupyan ve benzeri Fethullah sermayesi destekli neoliberallere, Türkiye devrimci hareketinin tarihinin bugünün Ergenekoncularının ağababalarına karşı yürütülen bir ölüm-kalım mücadelesi olduğunu hatırlatmak gerekiyor.” demişti.



İkinci kez kapıştılar



Bu iki gazete geçtiğimiz günlerde bir kez daha karşı karşıya geldi: Taraf gazetesinin 4 yıldan bu yana ABD’de yaşayan Başkomiser yazarı Emre (Emrullah) Uslu ile ortak köşe yazan Polis Akademisi Öğretim Üyesi Önder Aytaç nedeniyle... Aytaç, geçtiğimiz hafta Mehmet Ali Birand’ın yönettiği 32. Gün programına çıktı ve burada “polis kurşunuyla öldürülen” Baran Tursun’un ailesine “oğlunuz zaten agresifti. Hem Diyarbakır’dan İzmir’e neden göç ettiniz” diye sordu.

Ertesi gün Taraf gazetesi sürmanşetten kendi yazarı olduğunu belirtmeden de olsa “Oğlu öldürülen acılı babaya tuhaf soru” diye bir haber vermek zorunda kaldı. Ama bu haber belli ki Birgün gazetesinden Melih Altınok’u tatmin etmedi ve köşesinden sordu:



“Polisin uygulamalarına dair, eleştirilerde yoğun olarak “teknik kusur” vurgusu yapılırken, askerin en ufak teknik kusurunun altında bile sistematik bir amacın bulunduğu iddiası dillendiriliyor. Polisi yıpratmayalım kaygısıyla hareket ettiklerini görmemek mümkün değil. Tıpkı ehveni şer mantığıyla AKP’yi sivil güçlerin öncüsü olarak cilalamaları gibi...



