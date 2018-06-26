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TARABYA'DAKİ  "CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ" TOPLANTISI SONA ERDİ

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA Tarabya'da, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş süreciyle ilgili olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki değerlendirme toplantısı sona erdi

26 Haziran 2018 21:10

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA
Tarabya\'da, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi\'ne geçiş süreciyle ilgili olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki değerlendirme toplantısı sona erdi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın başkanlığında Tarabya\'daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü\'deki toplantıya Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı bakanlar ve bazı bürokratlar katıldı. 6 saat süren toplantıyla ilgili açıklama yapılmadı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın cuma gününe kadar çalışmalarını İstanbul\'da sürdürmesi bekleniyor. Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK ve MKYK toplantıları Ankara\'da yapılacak. 

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- Başbakan Yıldırım\'ın konvoyunun çıkışı detaylar


 

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