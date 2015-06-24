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Tarabya Sahili'nden denize atlayan kişi kayboldu

Bu sabah saatlerinde Yunus Demir'in cansız bedenine ulaşıldı

24 Haziran 2015 12:54

Sarıyer, Tarabya Sahili’nde üzerinde elbiseleriyle denize atlayan Yunus Demir bir süre sonra gözden kayboldu. 

DHA'dan Hakan Kaya'nın haberine göre, Demir tüm aramalara rağmen bulunamazken eşi Öykü Demir endişe içinde arama çalışmalarını izledi. Karanlık nedeniyle aramaların sabah saatlerinde yeniden başlayacağı öğrenildi. Olay gece saat 02:00 sıralarında Sarıyer Tarabya Sahili'nde meydana geldi.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, eşi Öykü Demir ile sahilde oturan Yunus Demir, bir süre sonra üzerindeki giysilerle birlikte denize atladı. Bir süre denizde yüzen Yunus Demir, daha sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık polis ekipleri sevk edildi. Deniz polisi ve Sahil güvenlik ekibi denizde arama çalışması yaptı. Öykü Demir ve annesi ise endişeli gözlerle çalışmaları izledi.

Aramalar sırasında denizde yüzen bir cisim bulunduğunun fark edilmesi üzerine ise hareketli dakikalar yaşandı. Denizde yüzen cisim nedeniyle Öykü Demir, kısa süreli panik yaşarken, yapılan incelemede denizdeki cismin poşet olduğu anlaşıldı.

Sahil güvenlik ekiplerinin ve polislerin uzun süren arama çalışmalarından sonuç alınamayınca, aramaların gün aydınlanınca dalgıçlar eşliğine yeniden başlanılacağı öğrenildi.

Sabah saatlerinde cansız bedeni bulundu

Tarabya Sahili’nde üzerinde elbiseleriyle denize atlayan Yunus Demir bir süre sonra gözden kayboldu. Demir tüm aramalara rağmen bulunamazken eşi Öykü Demir ve annesi endişe içinde arama çalışmalarını izledi. Acı haber bu sabah geldi. Cansız beden bulundu.

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