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Tarabya Köşkü'nde sürpriz buluşma

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde bir araya geldi

16 Temmuz 2011 03:00

T24- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde bir araya geldi.
Üsküdar'daki konutundan bu sabah çıkan Başbakan Erdoğan, sürpriz bir şekilde, İstanbul'da bulunan Cumhurbaşkanı Gül'ün kaldığı Tarabya'daki Huber Köşkü'ne geldi.

Basına kapalı gerçekleşen sürpriz görüşme, 2 saati aşkın sürdü.

Cumhurbaşkanlığından edinilen bilgiye göre, programda olmayan görüşme, son anda gelişti.
Görüşmenin özel nitelikte olduğu ve Cumhurbaşkanı Gül'ün eşi Hayrunnisa Gül ile Başbakan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da hazır bulunduğu belirtildi.

Başbakan Erdoğan, Huber Köşkü'nden çıktıktan sonra Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi'ne geçti.

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