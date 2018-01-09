Tapusu olmadan inşa edilen yapılar harç ödeyerek 'yapı kayıt belgesi' alabilecek: Af değil, imar barışı

İmar kanuna eklenmesi düşünülen geçici bir maddeyle, tapusu olmadan yapılan gecekondular, apartmanlar, kaçak çıkılan katlar için yüzde 3 harç ödenerek “Yapı kayıt belgesi” verilmesi önerisi “İmar affı geliyor” yorumlarına neden oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, “İmar affına yönelik bir çalışmamız yok. Herkes beni arıyor, imar affı mı geliyor, diye? Hayır öyle bir af yok. Aflara önce ben karşı çıkarım. Ancak ağırlıklı olarak belediyelerden gelen bazı talepler var. Bu taleplerin Meclis’te değerlendirilmesi gerekiyor. Af değil, imar barışı sağlansın isteniyor” dedi.

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre belediyelerin kaçak yapıların yıkımıyla ilgili yaşadıkları zorluklara dikkat çeken Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

Kaçak kayıt altına

“Bazı belediyeler kendi bölgelerindeki yapıların yüzde 50’den fazlasının kaçak olduğunu belirterek, mevcut yapıların bir şekilde kayıt altına alınmasını istiyorlar. Bir ilçe düşünün 30 bin kaçak yapı var. Müfettişler niye yıkmadın diye belediyelere soruşturma açıyor. Başkan ve ilgili yöneticiler kendini kurtarmak için, yıkım ihalesi yapıyor, bir tek teklif gelmiyor. Ne yapacağız, diyorlar? İstanbul’daki belediye başkanlarından bir kısmı, o öneriyi getirmişler. Af değil, imar barışı sağlansın isteniyor. Meclis’e gelsin, enine boyuna konuşulsun, tartışılsın. Kim ne diyorsa söylesin, ondan sonra karar verilsin, deniyor. Benim buna diyeceğim bir şey yok. Meclis her şeyin konuşulabileceği milletin evidir.”

İmar affı ile başkanların önerisi arasındaki farkın ne olduğu sorusuna ise Özhaseki şu yanıtı verdi:

“Arsa ve yapının değeri ayrı ayrıdır. Adam Avcılar’da 5 kat yapılması gereken yere 8 kat yapmış. Orayı yıktığında yeniden 8 kat yapma izni verilirse o af olur. Ama belediyelerin bu getirdiği sadece mevcut durumu, yani çıkılmış olan 8 katı kayıt altına alma işi. İlerde orada yapılacak kentsel dönüşümlere, imar plan çalışmalarına, bu kaydın bir engeli olamaz, olmamalı zaten. Bu kayıt alındığında belediye, yıkmak zorunda kalmayacak. Yenileme ya da yıkım istenirse belediye mevcut imarı uygulayacak. Zamanla buradaki imar ve kentsel dönüşüm çalışmalarını tamamlamış olacak. Ayrıca buranın kayıt altına alınmasıyla Maliye’nin de resmi kayıtlarına girmiş olacak. Şu anda belediyeye burayı bir an evvel çarpık kentleşmeden kurtar ve imara uygun hale getir deseniz, yapacak imkânı yok. Bu bir süreç ister. Bize getirilen teklifler de bu doğrultuda. İmar affı diye bir şey gündemimizde yok."

İstanbul'a özel birim

Afet risklerini azaltmak, kentsel dönüşümü hızlandırmak için bazı yasalarda değişiklik yapılması gerektiğine dikkat çeken Özhaseki, hazırladıkları yasa taslağını Bakanlar Kuruluna sunacaklarını söyledi. Özhaseki, 15 maddelik yasa taslağında neler olduğunu ise şöyle anlattı:

“-50-200 bini İstanbul’da olmak üzere yılda 500 bin konutu dönüştürmek için İller Bankası aktif rol alsın istiyoruz. Elinde yıllık 8-10 milyarlık bir bütçe var. Bunun bir bölümünü sıfır faizli kredi olarak kentsel dönüşümün finansmanında kullandırabilsin. İstanbul’da dönüşümü hızlandırmak için, bakanlık bünyesinde özel bir İstanbul birimi kurulsun.