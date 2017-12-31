Tapulu evlerine giden yolu olmayan aileye belediye 'işgalci' dedi 

Yaprak KOÇER- Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da yaşayan Gülşişe- Bayram Beykoz çifti ve çocukları Ali Kemal Beykoz, evlerine giden yol olmadığı için 42 yıldır dağ yamacındaki 200 metrelik patika yolu kullanıyor. Yol yapılması için ilgili kurumlara başvurduğunu anlatan Bayram Beykoz, tapuları bulunmasına rağmen Tekkeköy Belediyesi\'nin kendilerine \'işgalci konumunda\' oldukları için toprak yolun 200 metrelik kısmını tamamlayamadıklarını ilettiğini söyledi.

Tekkeköy ilçesi Altınkaya Mahallesi\'nde 1975 yılından beri yaşayan Gülşişe (60)- Bayram Beykoz (62) çiftiyle çocukları Ali Kemal Beykoz (21), evlerine giden yol bulunmadığı için dağ yamacındaki 200 metrelik patika yolu kullanmak zorunda kalıyor. Mahalleden geçen Yavuz Selim Caddesi\'ndeki asfalt yol ayrımdan sonra bin metrelik toprak yoldan yürüyen aile fertleri, daha sonra 200 metrelik patika yolu da geçip, evlerine gidebiliyor. Beykoz ailesi, kış aylarında, Akkiraz Deresi\'ne doğru inen yamaçta yürürken zorluk yaşıyor. Evlerine giden bir yol yapılması için daha önce birçok kez ilgili kurumlara başvurduklarını belirten Bayram Beykoz, bugüne kadar sonuç alamadıklarını söyledi. Beykoz, son yaptıkları başvuru sonucunda, Tekkeköy Belediyesi\'nden 23 Ağustos\'ta kendilerine gelen yazılı yanıtta şunların kaydedildiğini söyledi:

\"Bahse konu yol ile ilgili sizin bildiğiniz gibi Altınkaya Mahallesi Yavuz Selim Caddesi\'nden Akkiraz Deresi\'ne doğru imar planı olmaması, kadastral yol olmaması, yerleşim yeri dışında olması ve evinizin bulunduğu yerin arazi şartlarına uygun olmamasına rağmen belediye olarak eviniz ile mevcut ana yoluna kadar olan bin metrelik kısmına arazi sahiplerinden izin alınarak yol açılmıştır. Bahse konu eve 200 metre kala evinizin ve yerinizin size ait olmadığını yerin gerçek sahibinin kendisinin olduğunu söyleyen vatandaş bu yolun yapılmasına izin vermediğinden ve sizin kendi yerinde işgalci olduğunuzu belirtip bu yolun açılmasına muvafakat vermemektedir. Yukarıdaki bu sorundan dolayı yolun Belediyemiz tarafından açılması yasal olarak mümkün değildir.\"

\'İŞGALCİ DEĞİLİZ, TAPUMUZ VAR\'

Evlerinin bulunduğu arazinin, yaşamını yitiren babası tarafından alındığını ve tapularının da bulunduğunu ileri süren Beykoz, \"Bu arazi, bizim. Babam, burayı satın aldı. Biz yılardır bu evde yaşıyoruz. Eşim, bu eve gelin geldi. Çocuklarımız, burada dünyaya geldi. Buraya bir türlü yol yapılamıyor. \'İşgalci\' deniyor; ama bizim tapumuz var. Yıllardır başvuruda bulunduk, yol yapılması için. En son bir kısmına toprak yol açıldı, 200 metrelik kısım kaldı. Eşim, kalp hastası. Ambulans gelemiyor. Hastalandığında ekipler, patika yolda yamaçtan zorla eşimi götürüyorlar. Mağdur durumdayız. Devlet büyüklerimizden sesimizi duymalarını istiyoruz. Bunun yazı var, kışı var. Dağ yamacından, patikadan gidip, geliyoruz. Devletimizden bize yol yapmasını bekliyoruz\" diye konuştu.

Hastalığı nedeniyle rahatsızlandığında, sağlık ekiplerinin evlerine gelirken güçlük çektiğini dile getiren Gülşişe Beykoz ise \"Ben zaten hastayım. Bu yolu yürüyerek, gelip, gitmek zorundayız. Başka bir çaremiz yok. Çok zor durumdayız. Bize yardım edilmesini istiyoruz. Ya bizi buradan kurtarsınlar ya da bize bir yol açsınlar. Bize de yazık, günahtır. Kışın bele kadar kar oluyor. Biz bu yamaçtan nasıl inip, çıkalım? Ambulans çağırıyoruz. Toprak yola kadar geliyorlar, patikaya gelince araç gelemiyor. Beni taşıdılar. Ben bir çözüm yolu bulunmasını istiyorum\" dedi.



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