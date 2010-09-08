Tapuda rüşvet kalmadı

T24 - Bayındırlık ve İskan Bakanı Demir, “Tapu ile ilgili kim, ‘rüşvet verdim’ diyorsa, parasını başkasına kaptırmıştır, tapu ve sicilde rüşvet olayı şu anda yoktur” dedi.



Demir, Tapu ve Kadastro İşletim ve Performans Sistemi incelemesinde bulunmak üzere Tapu ve Kadastro 10. Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti. Bölge Müdürü Abdullah Burak Keser ve diğer ilgililerin karşıladığı Bakan Demir, sistem ile ilgili işlem gerçekleştiren vatandaşların görüşlerini aldı.

Şeffaf hale geldi



Yaptığı incelemelerin ardından Demir, sistem hakkında bilgi vererek, şunları söyledi: “Tapu ve Kadastro 10. Bölge Müdürlüğü’nün olduğu binada kadastro ve sicil müdürlüklerimizdeki başvuru ve işlem şeklini inceliyoruz. Yeni düzenleme ile yapılan başvuru ve inceleme süreçleri daha şeffaf hale getirildi. Vatandaş sabah gelerek müracaat ediyor, kendisine verilen numara gönderiliyor, işlemin bittiğinin ifade edildiği bir sms mesajı ile bilgilendirilip, yeniden kuruma davet ediliyor. İmza için çağrılıyor. Vatandaş dışarıda olduğu sırada, bankaya yatırması gereken harç veya döner sermaye ücreti hatırlatması da yine sms mesajı ile sağlanıyor. Bizim burada, vatandaşın yapmış olduğu bu ödemeler ekranlarımıza otomatik olarak düşüyor. Vatandaş sadece imza için buraya geliyor. Çok az olumsuzluk yaşanıyor. Vatandaşların rahat edebilmesi için, oturma salonları, ücretsiz fotokopi ve çay servisi alanları oluşturduk” dedi.

Rüeşvet artık yok



Demir, şöyle devam etti: “Yüzde 16’lık kısımın bir bölümünde bahşiş, rüşvet adı altında rol oynayanlar bulunuyordu. Aracılar da bu yüzde 16’lık bölümde yer alıyorlardı. Bu düzenleme, aracı kurum yada kişileri artık devre dışı bıraktı. Vatandaşlar direkt muhatapları ile işlerini yürütüyorlar. Tapu ile ilgili kim, ‘rüşvet verdim’ diyorsa, parasını başkasına kaptırmıştır. Tapu ve sicilde rüşvet olayı şuanda yoktur. Bu durumu tamamen ortadan kaldırdık.”



