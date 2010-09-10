Tapuda randevu sistemine geçiliyor

T24- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, tapuda ''işlemlerin öne alınması'', ''sürecin hızlandırılması'' gibi rüşvet iddialarının en fazla gündeme geldiği unsurları ortadan kaldırabilmek için "randevu sistemine" geçiyor.



Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Zeki Adlı, konuya ilişkin A.A muhabirine yaptığı açıklamada, tapu müdürlüklerindeki yoğunluğun çok fazla olduğunu belirterek, buradaki yığılmaları engellemek ve daha objektif, sağlıklı hizmet verebilmek amacıyla pilot uygulamalar yürüttüklerini söyledi.



Pilot uygulama için tapu işlemlerinin fazla olduğu Antalya, İstanbul, Adana, Mersin, Samsun gibi illerin tercih edildiğini belirten Adlı, 2 yöntem üzerinde çalıştıklarını söyledi. Bunlardan ilkinin internet üzerinden işlemin yapılacağı gün ve saate ilişkin randevu alınması, ikincisinin de tapu müdürlüklerindeki numeratörden işlem sırası belirlenmesi olduğunu kaydeden Adlı, uygulamalara ilişkin şu bilgileri verdi:



''Sadece pilot illerde uygulanan internet sisteminde, vatandaş internetten randevusunu alıyor, evraklarını tamamlıyor, verilen saatte müdürlüğe gidip, işlemlerini yaptırıyor. Hiç beklemiyor, aynı emniyet müdürlüklerindeki pasaport uygulaması gibi.



İkincisinde de müdürlüklerimize numeratörler koyduk. Bunu sadece pilot illerde yapmıyoruz, oralarda yoğunlaştırdık ancak diğer illerimizde de var. Vatandaş müdürlüğe geliyor, numeratörden numarasını alıyor. Başvuru masamıza evrağını teslim ediyor. Vatandaşa, 'sen bekleme git' deniliyor, bekletilmiyor. İşi yapacak memur da vatandaşı hiç görmüyor. Evrak başvuru masası üzerinden içerdeki memura veriliyor, memur işi tamamladığı zaman, vatandaşa 'işiniz hazır, harcınızı yatırın, gelin' diye sms'le mesaj gönderiliyor. Bu aynı gün içinde gerçekleştiriliyor. Daha sonra vatandaş harcını yatırıp, belirtilen saatte geliyor evrağını alıp, gidiyor.''



'Takip masaları, vatandaşları telefonla arıyor'



''Tapuda rüşvet iddiaları çok büyük ölçüde işlemlerin hızlandırılması, dosyanın öne çekilmesi gibi noktalarda gündeme geliyor. Bunun önüne geçmeyi mi hedefliyorsunuz?'' sorusu üzerine Adlı, ''Memur vatandaş ilişkisini özellikle koparıyoruz ki bu tür parasal ilişkilerle ilgili dedikoduların önüne geçelim. Dikkat ederseniz burada işlemi yapan memur ile vatandaş hiç karşılaşmıyor'' dedi.



Adlı başka bir soru üzerine çalışmanın yaklaşık 2 aydır devam ettiğini belirtti.



''Bu süre içinde rüşvet olaylarıyla ilgili olumlu gelişme gözlendi mi?'' sorusuna karşılık da Adlı, şunları kaydetti:



''Biz, Türkiye'de bütün bölgelerimizde, 22 noktada, takip masaları kurduk. Tapuda iş yaptıran insanların bizde telefon numaraları var. Sondaj usulüyle bu insanları arıyoruz, herhangi bir olumsuzlukla karşılaştılar mı, işlemleri zamanında yapıldı mı, kendilerine iyi davranıldı mı gibi konularda anket dolduruyoruz.



Sözkonusu yerlerde, bu uygulamadan sonra ciddi anlamda olumlu değerlendirmeler aldık. Tabii bazı emlakçılıkla uğraşanlardan, ufak tefek sızlanmalar oldu. Burada emlakçılık müessesesi biraz daha devre dışı kalınca...Onun dışında ciddi anlamda olumlu tepkilerle karşılaştık.''



Zeki Adlı, uygulamanın ne zaman yurt geneline yaygınlaştırılacağı ile ilgili soru üzerine de bu amaçla 1,5-2 ay içinde bölge müdürleriyle bir toplantı yapacaklarını belirtti. Adlı, çalışmanın, aşamalı olarak ülkeye yaygınlaştıracaklarını belirtti.



Adlı, uygulamanın mali boyutuna yönelik soru üzerine de bu konuda çalışmaların devam ettiğini, müdürlüklerin büyüklüklerine göre rakamın farklılık gösterdiğini söyledi. Adlı, ''Tabii bir mali boyutu var ama vatandaşa hizmet noktasında doğrusunu sorarsanız mali boyutunu sonuna kadar zorluyoruz. İşin mali boyutundan ziyade hizmet boyutuna bakıyoruz'' dedi



Tapuda 'imaj yenileme' süreci devam ediyor





Adlı, tapu müdürlüklerinde yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verirken de vatandaşların işlemlerini mümkün olduğu kadar müdürlük içinde gerçekleştirmeyi, ''git-gel'' yapmalarının önüne geçmeyi istediklerini söyledi.

Bu amaçla müdürlüklere ''fotokabinler'' yerleştirdiklerini, fotokopi işlemlerinin ücretsiz gerçekleştirildiğini, çay-kahve makinelerinden ücretsiz yararlanılabildiğini anlatan Adlı, randevu sisteminden binaların yenilenmesine kadar tüm bu çalışmaların Tapu'da yürütülen ''imaj yenileme'' sürecinin parçası olduğuna dikkati çekti.

Yurt genelindeki tapu ve kadastro müdürlük binalarında yürütülen onarım, yenileme ve tefriş çalışmalarının da yarıya yakınının tamamlandığını belirten Adlı, yıl sonuna kadar tümünün bitirileceğini bildirdi.

Genel Müdürlük'te merkez teşkilatın ISO 9001 Kalite Belgesi ve Sertifikası aldığını da anımsatan Adlı, bölge müdürlüklerinin de kalite belgesi alabilmesi için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü, gelecek yıl sürecin tamamlanmasının planlandığını söyledi.