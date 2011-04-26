-TAPUDA "ŞEF" DAVASI ANKARA (A.A) - 26.04.2011 - Bağımsız Yapı İmar-Sen, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde 848 şef kadrosunun iptal edilmesi karşısında, personelin müktesep haklarının korunması için Danıştay'da dava açtı. Sendika Genel Başkanı Bayram Zengin, yaptığı açıklamada, 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile genel müdürlüğün kadrolarında iptal ve ihdas yapılırken bazı kadroların kaldırıldığını söyledi. Kaldırılan kadrolar nedeniyle yüzlerce personelin, kazanılmış hakları ellerinden alınarak mağdur edildiğini savunan Zengin, ''Bu arkadaşlarımızın hiçbirisinin rızası aranmamış, bir kısmına genel müdürlük oluru ile unvan değişiklikleri tebliğ edilirken bir kısmı ise unvanlarının değiştiğini bordolarından öğrenebilmiştir'' dedi. Söz konusu kanun ile iptal edilen kadroların bir kısmının şahsa bağlı kadro haline getirilerek personelin emekli oluncaya kadar mağduriyetinin önlendiğine işaret eden Zengin, özellikle şef unvanlı personelin unvanlarının ellerinden alınarak bilgisayar işletmeni kadrosuna geçirildiğini ve müktesep haklarının ellerinden alındığını belirtti. -848 KADRO İPTAL- Kurumda, 95'i merkez, 753'ü taşra birimlerinde olmak üzere toplam 848 şef kadrosunun iptal edildiğine dikkati çeken Zengin, bu unvanı taşıyan personelin bir kısmının büyük bir özveriyle çalışarak yıllarını kurumuna veren ve kurumda yetişen kişilerden, bir kısmının ise özelleştirilen veya şirketleşen kurumlardan naklen gelen ve hakları 4046 sayılı Kanunun teminatı altında olan kişiler olduğunu dile getirdi. Şeflik idari bir görev olduğunu vurgulayan Zengin, genel uygulamalara bakıldığında bazı kurumlarda şef kadrosu iptal edilmesine rağmen şahsa bağlı unvan haline getirildiğini, bazı kurumlarda ise unvanı kaldırılan personelin, alt unvanında çalışmak istememesi halinde Devlet Personel Başkanlığına bildirilip başka kurumlara atamalarının yapıldığını söyledi. Zengin, öte yandan devletin bir kurumunda şef unvanlı kadrolar iptal edilirken bazı kurumlarda, örneğin Bayındırlık ve İskan Bakanlığında da mart ayı içerisinde 220 kişilik şef kadroları için sınav açıldığına dikkati çekti. -''AŞÇININ, ŞOFÖRÜN POZİSYONU DEĞİŞTİ''- Bunun yanında, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde bir taraftan şef unvanlı kadrolar iptal edilirken Devlet Personel Başkanlığınca, aynı kuruma şef unvanı ile yeni personel atandığını belirten Zengin, şunları kaydetti: ''Öte yandan, unvanı belirli ve özel bir deneyime sahip olmayı, diploma veya sertifikayı gerektiren aşçı, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi, arşiv tetkik memuru ve benzeri kadrolarda istihdam edilenlerin de mesleklerine yıllarını verdikten sonra rızaları dışında pozisyonlarının değiştirilmesinin kuruma ve devlete ne fayda sağlayacağını anlamak mümkün değildir. İptal edilen ve şahsa bağlı hale getirilen unvanlar nedeniyle de yüzlerce personel deneyimleri yok sayılarak kızağa çekilmektedir. 6083 sayılı Kanunun personele ilişkin hükümleri 'eşitlik' ilkesine uyulmaması, kazanılmış hakları ortadan kaldırması nedeniyle Anayasa'ya aykırı olduğu gibi yürürlükteki diğer yasa hükümleri ile de çelişmektedir. Söz konusu kanun öylesine özensiz hazırlanmıştır ki 'tapu sicil müdürü' unvanları 'tapu müdürü' olarak değiştirilmişken, 'tapu sicil müdür yardımcıları' unvanlarının 'tapu müdür yardımcısı' olarak değiştirilmesi bile unutulmuştur. Tüm bu nedenlerle 6083 sayılı Kanunun Anayasa'ya aykırılığı, personele ilişkin bazı maddelerinin iptali ve yürütülmesinin durdurulması için Danıştay'da dava açtık.''