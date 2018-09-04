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Tapuda 20 milyonluk dolandırıcılık girişimine 4 gözaltı

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, 20 milyon lira değerindeki 77 dönümlük araziyi sahte kimlikler ve evrak ile satmak isteyen 4 kişi, suçüstü yakalanıp, gözaltına alındı

04 Eylül 2018 19:16

GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te, 20 milyon lira değerindeki 77 dönümlük araziyi sahte kimlikler ve evrak ile satmak isteyen 4 kişi, suçüstü yakalanıp, gözaltına alındı.
Kimlikleri açıklanmayan 4 kişi, kentteki 77 dönümlük araziyi sahibinden habersiz düzenledikleri sahte evrak ve kimlikler ile satmak için Gaziantep Tapu Kadastro 13\'üncü Bölge Müdürlüğü\'ne bağlı Şehitkamil Tapu Müdürlüğü\'ne başvurdu. Tapu memurları, inceledikleri evrakın sahte kimlik ve belgelerle hazırlandığını fark etti. Görevliler, bunun üzerine polise haber verdi. İhbarla müdürlüğe gelen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte olduğu belirlenen evrak ve kimlikler ile başvuran 4 kişiyi gözaltına aldı. 20 milyon değerindeki arazinin satışı durdurulurken, 4 kişi de emniyete götürüldü.

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