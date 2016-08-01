Tapu ve Kadastro Müdürlüğü, 6 bin 435 taşınmazın satışını dondurdu

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, darbe girişiminin ardından kapatılan dernek, okul, hastane ve vakıflara ait 3 bin 412 taşınmazın tapusunu devlete geçirdi. Darbe girişiminden önce satılan 6 bin 435 taşınmaz, mal kaçırma olabileceği gerekçesiyle bloke edildi.

Habertürk'ten Deniz Çiçek'in haberine göre, tapu müdürlükleri, bu kurumlara ait geçmiş 6 aylık tapu devirlerini de incelemeye aldı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, kapatılan hastane, okul, vakıf ve derneklere ilişkin tapu kayıtlarını incelemeye aldı. Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ile yürütülen ortak çalışmayla, kapatmaya ilişkin kararnamenin yayımlandığı cumartesi günü tüm malların devlete transfer işlemi tamamlandı.

Kararnameyle, devlete geçen kurumlara ait bin 425 taşınmazın Maliye hazinesine devri yapıldı. Kapatılan vakıflara ait bin 987 taşınmaz da Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredildi. Bu kapsamda, 3 bin 412 taşınmaz devlete geçmiş oldu. Ticaret şirketlerine ait 2 bin 491 taşınmaza da bloke kondu. Bu taşınmazların tapu kayıtlarına 'Maliye Bakanlığı izni olmadan satılamaz' şerhi konularak, satışları bakanlığın iznine bağlandı.

Hileli satışlar iptal edilecek

Söz konusu hastane, okul ve vakıfların mal kaçırma ihtimaline karşı, geçmişe dönük son 6 aylık tapu kayıtları incelendi. Yapılan çalışma sonucunda, 6 bin 435 taşınmazın satışına blokaj konuldu. Maliye Bakanlığı'nın bu satışları tek tek inceleyerek, hileli satışları iptal yoluna gideceği belirtildi. Maliye yetkilileri, Tapu Genel Müdürlüğü’nün hızlı davranarak, bu kurumlara ait tüm tapu kayıtlarını çıkardığını ifade ederek, “Darbe öncesinde de bağlantılı kurumların tapu kayıtları takibe alınmış. Tüm işlemler tapu müdürlükleri tarafından 1 gecede tamamlandı. Söz konusu taşınmazları devlet adına tescil ettik” şeklinde konuştu.

Öte yandan, yapılan incelemede Fethullah Gülen’in şahsına ait üç adet taşınmaz saptandığı ifade edildi. Taşınmazların, Gülen’in memleketi Erzurum Pasinler’de olduğu görüldüğü belirtildi. Söz konusu taşınmazlar üzerinde herhangi bir işlem yapılması halinde tapu sisteminin uyarı vermesi için blokaj uygulandığı bilgisi aktarıldı.