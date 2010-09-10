-TAPU ''RANDEVU'' SİSTEMİNE GEÇİYOR ANKARA (A.A) - 10.09.2010 - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, tapuda ''işlemlerin öne alınması'', ''sürecin hızlandırılması'' gibi rüşvet iddialarının en fazla gündeme geldiği unsurları ortadan kaldırabilmek için ''randevu sistemine'' geçiyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Zeki Adlı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, tapu müdürlüklerindeki yoğunluğun çok fazla olduğunu belirterek, buradaki yığılmaları engellemek ve daha objektif, sağlıklı hizmet verebilmek amacıyla pilot uygulamalar yürüttüklerini söyledi. Pilot uygulama için tapu işlemlerinin fazla olduğu Antalya, İstanbul, Adana, Mersin, Samsun gibi illerin tercih edildiğini belirten Adlı, 2 yöntem üzerinde çalıştıklarını söyledi. Bunlardan ilkinin internet üzerinden işlemin yapılacağı gün ve saate ilişkin randevu alınması, ikincisinin de tapu müdürlüklerindeki numeratörden işlem sırası belirlenmesi olduğunu kaydeden Adlı, uygulamalara ilişkin şu bilgileri verdi: ''Sadece pilot illerde uygulanan internet sisteminde, vatandaş internetten randevusunu alıyor, evraklarını tamamlıyor, verilen saatte müdürlüğe gidip, işlemlerini yaptırıyor. Hiç beklemiyor, aynı emniyet müdürlüklerindeki pasaport uygulaması gibi. İkincisinde de müdürlüklerimize numeratörler koyduk. Bunu sadece pilot illerde yapmıyoruz, oralarda yoğunlaştırdık ancak diğer illerimizde de var. Vatandaş müdürlüğe geliyor, numeratörden numarasını alıyor. Başvuru masamıza evrağını teslim ediyor. Vatandaşa, 'sen bekleme git' deniliyor, bekletilmiyor. İşi yapacak memur da vatandaşı hiç görmüyor. Evrak başvuru masası üzerinden içerdeki memura veriliyor, memur işi tamamladığı zaman, vatandaşa 'işiniz hazır, harcınızı yatırın, gelin' diye sms'le mesaj gönderiliyor. Bu aynı gün içinde gerçekleştiriliyor. Daha sonra vatandaş harcını yatırıp, belirtilen saatte geliyor evrağını alıp, gidiyor.'' -''TAKİP MASALARI, VATANDAŞLARI TELEFONLA ARIYOR''- ''Tapuda rüşvet iddiaları çok büyük ölçüde işlemlerin hızlandırılması, dosyanın öne çekilmesi gibi noktalarda gündeme geliyor. Bunun önüne geçmeyi mi hedefliyorsunuz?'' sorusu üzerine Adlı, ''Memur vatandaş ilişkisini özellikle koparıyoruz ki bu tür parasal ilişkilerle ilgili dedikoduların önüne geçelim. Dikkat ederseniz burada işlemi yapan memur ile vatandaş hiç karşılaşmıyor'' dedi. Adlı başka bir soru üzerine çalışmanın yaklaşık 2 aydır devam ettiğini belirtti. ''Bu süre içinde rüşvet olaylarıyla ilgili olumlu gelişme gözlendi mi?'' sorusuna karşılık da Adlı, şunları kaydetti: ''Biz, Türkiye'de bütün bölgelerimizde, 22 noktada, takip masaları kurduk. Tapuda iş yaptıran insanların bizde telefon numaraları var. Sondaj usulüyle bu insanları arıyoruz, herhangi bir olumsuzlukla karşılaştılar mı, işlemleri zamanında yapıldı mı, kendilerine iyi davranıldı mı gibi konularda anket dolduruyoruz. Sözkonusu yerlerde, bu uygulamadan sonra ciddi anlamda olumlu değerlendirmeler aldık. Tabii bazı emlakçılıkla uğraşanlardan, ufak tefek sızlanmalar oldu. Burada emlakçılık müessesesi biraz daha devre dışı kalınca...Onun dışında ciddi anlamda olumlu tepkilerle karşılaştık.'' Zeki Adlı, uygulamanın ne zaman yurt geneline yaygınlaştırılacağı ile ilgili soru üzerine de bu amaçla 1,5-2 ay içinde bölge müdürleriyle bir toplantı yapacaklarını belirtti. Adlı, çalışmanın, aşamalı olarak ülkeye yaygınlaştıracaklarını belirtti.