Tapu personeline cep telefonu yasağı

Tapu sicil müdürlüklerinde personelin hizmet binası içerisinde cep telefonu kullanmasının ''sakıncalı'' olduğu gerekçesiyle engellenmesi kararlaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 20. Bölge Müdürlüğü, tapu sicil müdürlüklerine ''cep telefonu'' konulu bir yazı gönderdi.

Yazıda, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde 6 Nisan 2010 tarihinde yapılan değerlendirme toplantısında alınan karar uyarınca, ''tapu sicil müdürlüklerinde tüm personelin hizmet binası içerisinde cep telefonu kullanımının sakıncalı olduğu ve engellenmesi gerektiğinin bildirildiği'' belirtildi.

Tapu sicil müdürlüklerine gönderilen yazıda, ''Hizmet binası içerisinde tüm personelin cep telefonu konuşmalarının sonlandırılması, iletişimin şahsi ve özel işlere sirayet etmeyecek şekilde müdürlüğün dahili telefonu vasıtasıyla sağlanması, yine işlem servisi içerisinde cep telefonu kullanımının yasak olduğuna dair yazı asılması ve buna rağmen görüşme yapılmak istenmesi halinde usulünce uyarılması'' istendi.



-''HABERLEŞME HÜRRİYETİNE KISITLAMA''-



Türk İmar-Sen Genel Merkezi, uygulamayla ilgili olarak Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüne yazılı olarak itirazda bulundu.

Sendika Genel Mevzuat Sekreteri Mehmet Başpınar imzasıyla gönderilen yazıda, bu kararla, ilgili personelin teknolojik imkanlardan mahrum bırakıldığı ve haberleşme hürriyetinin kısıtlandığı savunularak, bu durumun hukuka aykırı olduğu ifade edildi.

Sendika, konuyla ilgili olarak ivedilikle bilgi talep etti.



-''BÖYLE YASAK OLMAZ''-



Türk İmar-Sen Genel Başkanı Necati Alsancak da yaptığı açıklamada, idarenin, zaman zaman gündeme gelen soruşturmalarda yapılan telefon dinlemelerine personelin konuşmalarının da takılması nedeniyle böyle bir uygulamaya gittiğini söyledi.

Teknolojinin geliştiği, cep telefonu hayatın vazgeçilmez ihtiyaçlarından biri haline geldiği günümüzde böylesine bir yasağın söz konusu olamayacağını ifade eden Alsancak, şunları kaydetti:

''Bu uygulamaya bazı illerde başlandı ve kısa sürede tüm teşkilata yayılması planlanıyor. Bunun da ötesinde personele, 'emlakçılarla yan yana gelmeyin, daireye gelenlerle göz göze gelmeyin' deniyor. Bu tür kararlarla sadece çalışanlara yeni sorunlar yaratılıyor. Biz diyoruz ki, çalışanların mali imkanlarını iyileştirin, döner sermayeden pay verin, çalışanlar da töhmet altında kalmak kurtulsun.

Birkaç kişi olumsuz davranışlar içerisine giriyorsa bunun bedelini bu kişiler ödemeli. Daha önce kamera konuldu olmadı, şimdi cep telefonu yasağı... Devlete hizmet eden insanları küstürmenin, onurlarını kırmanın anlamı yok.'' (aa)