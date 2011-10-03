Tapu ‘online’ oldu

T24- Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) ile artık tüm Türkiye’deki tapu daireleri birbiriyle online işlem yapabilecek. Böylece Kars’taki arazisini satmak isteyen bir vatandaş satış işlemini istediği yerden kolayca yapabilecek.





Hürriyet'in haberine göre, 6083 sayılı kanun uyarınca 30 Nisan 2011’de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren yetki alanı dışında bulunan taşınmazlarla ilgili tapu işlemlerinin yapılması yönetmeliği çerçevesinde pilot uygulama geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Samsun İlkadım Tapu Müdürlüğü’nde bulunan bir gayrimenkulun satış işlemi 21 Eylül 2011’de İstanbul Avcılar Tapu Müdürlüğü’nde yapıldı.





Pilot uygulama yapıldı





Bu kapsamda uzun zamandır çalışmaları süren TAKBİS, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün yoğun çalışmaları sonucunda tüm Türkiye’de nihayet hayata geçirildi. Bu kapsamda öncelikle satış ve ipotek işlemleri için pilot uygulama başlatıldı. Uygulamaya yönelik olarak TAKBİS’e dahil tapu müdürlüklerinde tapu sicilinde hak sahibi olan kişilerin bizzat veya temsilcisi tarafından başvurularını kabul edecek müdürlükler tespit edildi. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yetkilileri, pilot uygulaması başlayan TAKBİS’le ilgili şu bilgileri verdi:





TAKBİS’ten kolay satış





“Tapu Müdürlüğü’nce kabul edilen başvurunun karşılanabilmesi için TAKBİS üzerinden taşınmazın bulunduğu Tapu Müdürlüğü’nden yetki talebi işlemi başlatıyoruz. Taşınmaza ait bilgiler ve başvuru sahiplerinin kimlik numaraları TAKBİS’e giriliyor. Belgelerle talebe dair resmi yazı elektronik ortamda taranarak ilgili yere gönderiliyor.





Belgeler sonra Döküman Yönetim Sistemine kaydediliyor. Yetki talep edilen Tapu Müdürlüğü, sisteme kaydedilen bilgi ve belgelerle taşınmaza ait kütükteki bilgileri ve kendi arşivinde yer alan hak sahibinin tespitine esas bilgi ve belgeleri karşılaştırıp işlemin yapılmasına engel bir durumun bulunmaması halinde TAKBİS üzerinden yetki talebini onaylanıyor. Başvuru yapılan Tapu Müdürlüğü talebin onaylanıp onaylanmadığını da anında takip edebiliyor. Talebin onaylanmasından itibaren yetki verilen tapu işlemi başlatılıyor.





Yetki veren Tapu Müdürlüğü tarafından, taşınmaza ait kimlik tespitinin yapılamaması gibi durumlar halinde yetki talebi reddedilerek yetki iptal yazısı TAKBİS üzerinden düzenleniyor ve başvuru yapılan müdürlüğe gönderiliyor.”