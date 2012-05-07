Tapu müdürlüklerinde online hizmet dönemi başladı



Tapu ve kadastro çalışmaları ile bilgilerinin “Çok Amaçlı Arazi Bilgi Sistemine” dönüştürülmesinin amaçlandığı, mülkiyet verilerinin ilgilileriyle paylaşıldığı Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) projesi tamamlandı.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2001 yılında başlatılan TAKBİS projesi kapsamında yurt genelindeki tüm tapu kayıtları sayısal ortama aktarıldı. Merkezi veritabanına aktarılan kayıtlarla tüm tapu müdürlüklerinde TAKBİS ortamında online hizmet verilmeye başlandı.

İnternetten sıra alınacak



Bakanlığın hazırladığı projeyle, taşra birimlerinde vatandaşlara daha iyi hizmet vermek için online randevu yazılımı geliştirildi. Vatandaşlar artık tapu dairelerine gitmeden tapu işlemleri için sıra alabilecekler. Tapu müdürlüğüne internet üzerinden yapılan başvurudan sonra başvuruyu alan müdürlüğün ilgili personeli vatandaşın cep telefonuna işlemin başladığına, harç dekontlarının hazır olduğuna ve imza aşamasına gelindiğine dair kademeli olarak kısa mesaj yollayacak. Uygulamayla vatandaşın müdürlüklerde beklemesi ve zaman kaybının önlenmesi amaçlanıyor.

Tapu hattı açıldı

TAKBİS kapsamında bulunan tapu müdürlüklerinde, yapılan tüm işlemlere ait tapu harç ve döner sermaye ödeme bilgileri e-devlet kapısından şifresiz sunulacak. Başvuru sırasında verilen ön başvuru formu üzerinde bulunan “harç sorgu no” bilgisiyle işlemlere ait ödeme makbuzlarına www.turkiye.gov.tr adresinden ulaşabilecek.Sistemle kamu hizmetlerinin sunumunda vatandaş memnuniyetinin sağlanması ve taleplerin, şikayetlerin iletilebilmesi için “Alo Tapu-Kadastro Hattı” da (444 82 78) oluşturuldu.

Veriler bir araya geldi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, projeyle Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesindeki parsel verilerinin elektronik ortamda toplandığını belirterek, bir parselin eni, boyu, imar durumu gibi özelliklerle elektriği, suyu, yolu olup olmadığına dair verilerin bir araya getirildiğini kaydetti. Bayraktar, “Türkiye’de tapu sahipleri, tapunun bulunduğu ilçeden veya ilden değil, başka bir ilden veya ilçeden de tapusunu verip alabilecek” dedi.



