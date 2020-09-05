Tapu işlemlerinde yeni dönem başlıyor

Farklı il veya ülkelerde bulunan alıcı ve satıcıların bir araya gelmeden tapu işlemi yapmasına imkan sağlayan uygulama 15 Eylül'den itibaren tüm tapu müdürlüklerinde hizmete girecek.

Dünya'da yer alan habere göre, düzenleme 1 Ocak'ta yürürlüğe girdi, 17 Ocak'ta Ümraniye, Çankaya, Büyükçekmece, Kepez, Bayraklı ve Bornova tapu müdürlükleri ile Berlin temsilciliğinde uygulanmaya başlandı. Pilot bölgelerin ardından uygulama alanı genişletildi. 15 Eylül'de tüm tapu müdürlüklerinde hizmete girecek.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden konuyla ilgili şöyle dendi: "Böylece vatandaşlarımızın yaşadıkları yerden ayrılmadan ve günlük işlerini aksatmadan işlem yapmaları, zaman kaybının önlenmesi ile seyahat, konaklama vb. giderlerden tasarruf etmeleri sağlandı. Uygulama, pandemi sürecinde menfur hastalığın yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması bakımından da önemli bir görev üstlendi. Pandemi nedeniyle evinden hatta yaşadığı şehirden çıkamayan vatandaşlarımızın tapu devir işlemleri aksamadan gerçekleşti."