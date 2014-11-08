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Ekonomi

Tapu işlemlerinde döner sermaye ve hizmet tutarı yarıya indirildi

Arazi toplulaştırma sahası ilan edilen alanlarda tapu işlemleri ve veri paylaşımına ilişkin ödenecek tutarlar dışındaki döner sermaye hizmet bedeli tutarları ve oranları yarıya indirildi

08 Kasım 2014 14:19

Arazi toplulaştırma sahası ilan edilen alanlarda yapılan çalışmalar sonucundaki tapu ve kadastroya ait işlem ve hizmetlerde, tapu işlemleri ve veri paylaşımına ilişkin ödenecek tutarlar dışındaki döner sermaye hizmet bedeli tutarları ve oranları yarıya indirildi. Tapu Müdürlük'lerinde Döner Sermaye Hizmet Bedeli "73 TL x yöresel kat sayı" formülüyle vatandaştan tahsis ediliyordu.

Bakanlar Kurulunun, "Uygulama Alanı ve Arazi Toplulaştırma Sahası İlan Edilen Alanlarda Yapılan Çalışmalar Sonucundaki Tapu ve Kadastroya Ait İşlem ve Hizmetlere İlişkin Döner Sermaye Hizmet Bedeli Tutar ve Oranlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkındaki Kararı", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, uygulama alanı ve arazi toplulaştırma sahası ilan edilen alanlarda yapılan çalışmalar sonucundaki tapu ve kadastroya ait işlem ve hizmetlere ilişkin olarak, tapu işlemleri ve veri paylaşımına ilişkin ödenecek tutarlar dışındaki döner sermaye hizmet bedeli tutarlarının ve oranlarının yarıya indirilmesi kararlaştırıldı.

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