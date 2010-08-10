-TAPU İŞLEMLERİNDE "SMS" UYGULAMASI MERSİN (A.A) - 10.08.2010 - Mersin Tapu Sicil Müdürlüğünce, tapu işlemleri olan vatandaşların zaman kaybını önleyecek ''sms'' uygulaması başlatıldı. Tapu Kadastro 12. Bölge Müdürü Burhan Göksu, Mersin Tapu Sicil Müdürlüğünde düzenlediği basın toplantısında, vatandaşlara daha etkin, süratli, şeffaf ve çağdaş hizmet verebilmek için yeni arayışlar içerisinde olduklarını söyledi. Bu kapsamda il müdürlüğü bünyesinde ''Ön Kayıt Bürosu'' oluşturulduğunu ifade eden Göksu, şöyle devam etti: ''Herhangi bir işlem için tapu müdürlüğüne başvuran bir vatandaş sıra matikten almış olduğu sırayla başvurusunu yaptıktan sonra, artık hiçbir şey yapmasına gerek kalmayacak. Şöyle ki, vatandaşlarımız, başvurusunu yaptıktan sonra başvurular görevli personellerce ilgili müdürlüklere iletiliyor. Başvuruyu alan müdürlüğün ilgili personeli, başvuruyu alır almaz, vatandaşımızın cep telefonlarına işlemin başladığına dair, harç dekontlarının hazır olduğuna ve imza aşamasına gelindiğine dair kademeli olarak sms yolluyor. Böylelikle, vatandaş, kurumda beklemek yerine diğer işlerini rahatlıkla zaman kaybı yaşamadan gerçekleştiriyor. Tüm işlemlerini yapan vatandaş, gelip harcını yatırıyor ve evraklarını alıp gidiyor.'' Sistemi daha da geliştirmek istediklerini anlatan Göksu, başvuruların ve işlemlerin başlatılması için gerekli çalışmaların internetten yapılabilmesi konusunda da çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.