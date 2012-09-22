Tapu harçlarına, alkollü içeceklere ve akaryakıta zam yağdı

Maliye Bakanlığı, bütçe hedeflerindeki sapma nedeniyle 3 kalemde vergi artışına gitti. Resmi Gazete'de yayınlanarak bugün itibariyle yürürlüğe giren karara göre; akaryakıta 30 kuruş, tapu harçlarına binde 4, alkollü içkilere ise 30 liraya varan zam geldi.

Akaryakıt, alkollü içecekler ve tapu harçlarında vergiler artırıldı. Maliye Bakanlığı, bütçe hedeflerindeki sapma nedeniyle bir dizi tedbir aldı.

Bir süredir üzerinde çalışılan, 'harcamaların azaltılması' ve 'gelirlerin artırılmasına' yönelik tedbir paketi, Resmi Gazete'de yayınlanarak bugün itibariyle yürürlüğe girdi.



Litre başına 30 kuruş



Alınan karara göre, 95-98 oktan kurşunsuz benzin, motorin ve LPG'de litre başına 30 kuruş vergi artışı yapıldı.

Alkollü içeceklerde ise değişen oranlarda artırıma gidildi. Karara göre rakıda 11 lira, likörde 30 lira, cinde ve votkada 12 lira olmak üzere artış yapıldı.

Tapu harçlarında ise binde 16.6 olan bedel, binde 20'ye çıkarıldı.