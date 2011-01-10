-TAPU GENEL MÜDÜRÜ ADLI, GÖREVDEN AYRILIYOR ANKARA (A.A) - 10.01.2011 - Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Zeki Adlı'nın, atama süreçleri ve kurumdaki işleyişten duyduğu rahatsızlık nedeniyle emekliye ayrılmaya karar verdiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, 2003 yılı sonundan bu yana, eski Genel Müdür Necdet Poyraz'ın 2006 ve 2008 yıllarında mahkeme kararıyla geri döndüğü süreçler hariç Genel Müdürlük görevinde bulunan Zeki Adlı, Kasım 2008'den bu yana asaleten yürüttüğü görevinden ayrılıyor. Adlı'nın bu hafta izne ayrılacağı, 2 aylık iznin ardından da emekliye ayrılmayı planladığı belirtildi. Tapu ve Kadastro Genel Müdür Yardımcıları Nihat Şahin ve Şinasi Bayraktar'ın Ekim ayı sonunda görevden alınarak Bakanlık müşavirliğine atanmaları ve göreve, Tapu ve Kadastro İstanbul Bölge Müdür Yardımcısı Gökhan Kanal'ın getirilmesi sürecinde Adlı'nın görüşüne başvurulmadığı, kararnamesi bugün yayımlanan diğer genel müdür yardımcısı Ömer Ali Anbar'ın da bilgisi dışında müşavirliğe alındığı ifade edildi. Edinilen bilgiye göre Adlı, başta atamalar olmak üzere işleyişle ilgili sıkıntılarını dile getirdi ve ayrılmak istediğini bildirdi.Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un geçici maddesinde, kanunun yürürlüğe girdiği 10 Aralık 2010 tarihinde görevde bulunan Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı, Teftiş Kurulu Başkanı, I. Hukuk Müşaviri ile Bölge Müdürü kadrolarında bulunanlardan uygun görülenlerin görevlerine devam edeceği, devamı uygun görülmeyenler ile kadro unvanı kaldırılan veya değiştirilenlerin yasada yer alan ilgili müşavirlik kadrolarına 1 ay içinde atanacağı belirtiliyor. Yasada öngörülen 1 aylık süre bugün doluyor.