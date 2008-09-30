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Dünya

Tapınakta izdiham: 144 ölü

Hindistan'daki bir tapınakta çıkan izdihamda 140 kişi öldü. Bir görgü tanığı: "Protokole yol açılırken izdiham yaşandı."

30 Eylül 2008 03:00

Hindistan’ın batı eyaleti Rajasthan’da, bir Hindu tapınağında çıkan izdihamda ölenlerin sayısı 140'a yükseldi.


Yerel makamlar, Şamundu tapınağında çıkan izdihamda ölü sayısının en az 144 olduğunu, bazılarının durumu ağır 150 kişinin de yaralandığını söylediler.
Yetkililer, içinde 25 bin Hindu'nun bulunduğu 15. yüzyıldan kalma tapınağın istinat duvarlarından birinin yıkılması üzerine panik çıktığını belirttiler.

Bir görgü tanığı, yetkililerin önemli kişilere yol vermek için hacıların tapınağa girişini durdurmak istemeleri üzerine izdiham çıktığını belirtti. Ancak polis, tapınak yakınındaki barikatın yıkılması üzerine izdiham çıktığını, insanların dik yokuştan koşmaya başlayıp birbirinin üzerine düştüğünü kaydetti.

Rajasthan İçişleri Bakanı Gulab Chand Kataria, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kesinlikle soruşturma başlatacağız ve herhangi bir ihmal varsa gereğini yapacağız" dedi.
Geçen ay yine bir Hindu tapınağında çıkan izdihamda 145 kişi ölmüştü.

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