Tapınakta dua ederken başına çan düştü!

Çin'de dua eden turistin başına 2 tonluk çan düştü.

Çin'in doğusundaki budist tapınağının çanı bağlı olduğu yerden kopunca dua eden türistin üstüne düştü. Shandong bölgesinin Linzi şehrinde meydana gelen olayda 2 tonluk çanın altında kalan kişinin adı Lin Wang olduğu öğrenildi.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, iki ton ağırlığındaki çanın altında sıkışan Wang'i kurtarmak için rahiplerin uğraşları sonuç vermeyince itfaiye ekipleri çağırıldı. İtfaiyenin çanı vinç yardımıyla kaldırmasının ardından Wang olaydan iki saat sonra sıkıştığı yerden kurtarıldı.