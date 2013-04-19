T24 LogoT24 Logo
Dünya

Tapınakta dua ederken başına çan düştü!

Çin'de başına çan düşen turist itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı

19 Nisan 2013 14:09

Çin'de dua eden turistin başına 2 tonluk çan düştü.

Çin'in doğusundaki budist tapınağının çanı bağlı olduğu yerden kopunca dua eden türistin üstüne düştü. Shandong bölgesinin Linzi şehrinde meydana gelen olayda 2 tonluk çanın altında kalan kişinin adı Lin Wang olduğu öğrenildi.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, iki ton ağırlığındaki çanın altında sıkışan Wang'i kurtarmak için rahiplerin uğraşları sonuç vermeyince itfaiye ekipleri çağırıldı. İtfaiyenin çanı vinç yardımıyla kaldırmasının ardından Wang olaydan iki saat sonra sıkıştığı yerden kurtarıldı.

ETİKETLER

çinbudisttapınakçan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24