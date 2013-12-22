TAPDK'dan Yılbaşı sepetlerine içki kısıtlaması

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) yeni yıla yaklaşırken, yılbaşı paketlerinde bulunabilen alkollü içkilerin satış ve tanıtımlarına düzenleme getirdi.

Neşe Karanfil'în hürriyet.com'da yer alan habeine göre, TAPDK yılbaşı sepetleri içinde içkinin olabileceğini, ancak bedelsiz dağıtılamayacağını bildirdi. Ayrıca bu sepetler alkollü içkilerin satıldığı yerde olacak. İçinde alkollü içki bulunan yılbaşı sepetinin reklam ve tanıtımı ise yapılamayacak.

Girişe konulamayacak

TAPDK yaptığı duyuruda, TAPDK’dan alınmış parekende satış belgesine sahip olan firmaların yılbaşı sepetlerinde içkinin bulunabileceğini bildirdi.

Sepetlerde alkol bulundurma şartlarını tek tek sayan TAPDK, yılbaşı sepetlerinde çocuk dergileri, kitap ve yayınları, oyuncak gibi materyallere yer verilmemiş olması şartıyla alkollü içki konulmasına izin verirken, yılbaşı sepetinin bedelsiz dağıtılamayacağını ve alkollü içki satışına tahsis edilmiş alan dışında teşhiri mümkün olmayacağını belitti yani marketlerin girişlerine bu sepetler konulamayacak ve sepetlerin promosyonu yapılamacak.

İnternetten satış yasak

TAPDK, internetten sigara ve alkollü içki satışının yasaklandığını da hatırlatarak, “İçinde tütün mamulü ve alkollü içki bulunan yılbaşı sepetlerinin de internet üzerinden satışı yasak kapsamındadır” dedi.

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